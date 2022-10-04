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Экс-сенатор США не исключил будущее признание миром новых регионов России - РИА Новости, 04.10.2022
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Экс-сенатор США не исключил будущее признание миром новых регионов России
Экс-сенатор США не исключил будущее признание миром новых регионов России - РИА Новости, 04.10.2022
Экс-сенатор США не исключил будущее признание миром новых регионов России
Мировое сообщество признает включение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, хотя это произойдет не сразу, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T03:35
2022-10-04T03:35
ричард блэк
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
оон
совет безопасности оон
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Мировое сообщество признает включение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, хотя это произойдет не сразу, заявил в интервью РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк."Думаю, что это (присоединение четырех регионов к России - ред.) в политическом плане продвинет российские интересы... Новые регионы не будут признаны большинством стран мира сразу,... но в конечном счете это произойдет", - сказал он.Блэк отметил, что когда происходит нечто подобное, "лишь небольшое число ближайших союзников признают присоединение", в целом этот процесс всегда постепенный. "Не думаю, что Украина сможет забрать эти территории назад", - сказал собеседник агентства.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято".Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821312167.html
https://ria.ru/20221004/referendum-1821311551.html
россия
донецкая народная республика
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ричард блэк, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, оон, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Ричард Блэк, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ООН, Совет Безопасности ООН, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
03:35 04.10.2022
 
Экс-сенатор США не исключил будущее признание миром новых регионов России

Экс-сенатор США не исключил постепенное признание миром вхождения в Россию новых регионов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Мировое сообщество признает включение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, хотя это произойдет не сразу, заявил в интервью РИА Новости бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.
"Думаю, что это (присоединение четырех регионов к России - ред.) в политическом плане продвинет российские интересы... Новые регионы не будут признаны большинством стран мира сразу,... но в конечном счете это произойдет", - сказал он.
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Блэк отметил, что когда происходит нечто подобное, "лишь небольшое число ближайших союзников признают присоединение", в целом этот процесс всегда постепенный. "Не думаю, что Украина сможет забрать эти территории назад", - сказал собеседник агентства.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято".
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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