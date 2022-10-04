https://ria.ru/20221004/rossiya-1821306516.html
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны - РИА Новости, 04.10.2022
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T00:40
2022-10-04T00:40
2022-10-04T00:44
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
наука
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск.В Минобороны добавили, что в течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.Четвертого октября 1957 года в СССР началась космическая эра — на космодрома Байконур произошел успешный запуск первого искусственного спутника Земли. Подготовку, запуск и управление аппаратом в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.
https://ria.ru/20221004/kosmos-1821306187.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, наука
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Наука
00:40 04.10.2022 (обновлено: 00:44 04.10.2022)
Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны
Минобороны сообщило, что Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками на орбите