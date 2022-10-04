https://ria.ru/20221004/rossiya-1821306516.html

Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны

Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны - РИА Новости, 04.10.2022

Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны

Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T00:40

2022-10-04T00:40

2022-10-04T00:44

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150011/87/1500118729_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5353eba5e8e9f5d44712f0319b53918a.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские Космические войска проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в Минобороны по случаю 65-летия Космических войск.В Минобороны добавили, что в течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.Четвертого октября 1957 года в СССР началась космическая эра — на космодрома Байконур произошел успешный запуск первого искусственного спутника Земли. Подготовку, запуск и управление аппаратом в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.

https://ria.ru/20221004/kosmos-1821306187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, наука