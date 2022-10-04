https://ria.ru/20221004/rossiya-1821305744.html

Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным

Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах мобилизованным

Сенаторы рассмотрят закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T00:15

2022-10-04T00:15

2022-10-04T00:15

ипотека

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

совет федерации рф

госдума рф

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенаторы рассмотрят закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.Ранее закон поддержали профильные комитеты палаты.Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в спецоперации, а также членов семей таких лиц.Уточненная в рамках второго чтения в Госдуме редакция позволяет предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в спецоперации. Мобилизованные, контрактники и другие участники спецоперации будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в спецоперации. Аналогичное право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа до такой даты.Исполнение обязательств может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный на 30 дней. Для этого заемщик должен обратится к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале, больнице или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе спецоперации.Обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе спецоперации, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20221004/rossiya-1821305546.html

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ипотека, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, госдума рф, частичная мобилизация в россии, общество