https://ria.ru/20221004/rossiya-1821305546.html

СФ обсудит ратификацию договоров о присоединении четырех новых регионов

СФ обсудит ратификацию договоров о присоединении четырех новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022

СФ обсудит ратификацию договоров о присоединении четырех новых регионов

Совет Федерации на заседании во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, также... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T00:11

2022-10-04T00:11

2022-10-04T00:11

андрей клишас

россия

госдума рф

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_0:328:3056:2047_1920x0_80_0_0_42784da2f6246d02117dc5afa5c66d0a.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, также будут рассматриваться конституционные законы о принятии регионов в состав РФ и образовании новых субъектов.Рассмотрение документов может состояться в присутствии глав новых субъектов, сообщил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Госдума приняла соответствующие документы в понедельник, 3 октября.Международные договорыСенаторы обсудят ратификацию международных договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Профильный международный комитет палаты уже рекомендовал сенаторам одобрить документы.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о поддержке позиции граждан Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, в России с уважением относятся к воле жителей эти регионов, и "если такова воля с их стороны - войти в состав России", их поддержат.Конституционные законыВ повестке заседания Совфеда также рассмотрение федеральных конституционных законов о присоединении четырех новых регионов и образовании новых субъектов РФ. Перед заседанием палаты эти вопросы обсудит конституционный комитет Совета Федерации.Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин пояснял РИА Новости, что принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону, международному договору, а также с заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону страны.Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь отмечал, что важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан указанных регионов.

https://ria.ru/20221003/sovfed-1821225817.html

https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821101933.html

https://ria.ru/20220926/kategorii-1819667337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей клишас, россия, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, валентина матвиенко