https://ria.ru/20221004/rossiya-1821305546.html
СФ обсудит ратификацию договоров о присоединении четырех новых регионов
СФ обсудит ратификацию договоров о присоединении четырех новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022
СФ обсудит ратификацию договоров о присоединении четырех новых регионов
Совет Федерации на заседании во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, также... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T00:11
2022-10-04T00:11
2022-10-04T00:11
андрей клишас
россия
госдума рф
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_0:328:3056:2047_1920x0_80_0_0_42784da2f6246d02117dc5afa5c66d0a.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, также будут рассматриваться конституционные законы о принятии регионов в состав РФ и образовании новых субъектов.Рассмотрение документов может состояться в присутствии глав новых субъектов, сообщил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Госдума приняла соответствующие документы в понедельник, 3 октября.Международные договорыСенаторы обсудят ратификацию международных договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Профильный международный комитет палаты уже рекомендовал сенаторам одобрить документы.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о поддержке позиции граждан Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, в России с уважением относятся к воле жителей эти регионов, и "если такова воля с их стороны - войти в состав России", их поддержат.Конституционные законыВ повестке заседания Совфеда также рассмотрение федеральных конституционных законов о присоединении четырех новых регионов и образовании новых субъектов РФ. Перед заседанием палаты эти вопросы обсудит конституционный комитет Совета Федерации.Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин пояснял РИА Новости, что принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону, международному договору, а также с заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону страны.Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь отмечал, что важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан указанных регионов.
https://ria.ru/20221003/sovfed-1821225817.html
https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821101933.html
https://ria.ru/20220926/kategorii-1819667337.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_5de9865f24a848d36c4c3b9d57da9e2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, россия, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, валентина матвиенко
Андрей Клишас, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Валентина Матвиенко
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, также будут рассматриваться конституционные законы о принятии регионов в состав РФ и образовании новых субъектов.
Рассмотрение документов может состояться в присутствии глав новых субъектов, сообщил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас
.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Госдума приняла соответствующие документы в понедельник, 3 октября.
Сенаторы обсудят ратификацию международных договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Профильный международный комитет палаты уже рекомендовал сенаторам одобрить документы.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко
заявила о поддержке позиции граждан Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, в России с уважением относятся к воле жителей эти регионов, и "если такова воля с их стороны - войти в состав России", их поддержат.
В повестке заседания Совфеда также рассмотрение федеральных конституционных законов о присоединении четырех новых регионов и образовании новых субъектов РФ. Перед заседанием палаты эти вопросы обсудит конституционный комитет Совета Федерации.
Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин
пояснял РИА Новости, что принятие иностранного государства в состав России
должно быть оформлено голосованием Госдумы
и Совета Федерации
по соответствующему конституционному закону, международному договору, а также с заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону страны.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
в свою очередь отмечал, что важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан указанных регионов.