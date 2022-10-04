https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821449972.html

Польша и Германия захотели, чтобы Россия заплатила репарацию Украине

Польша и Германия захотели, чтобы Россия заплатила репарацию Украине - РИА Новости, 04.10.2022

Польша и Германия захотели, чтобы Россия заплатила репарацию Украине

Польша и Германия, сами находящиеся в жестком споре о немецкой репарации Варшаве, сошлись по вопросу о том, что Россия должна будет заплатить репарацию Украине. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:07

2022-10-04T15:07

2022-10-04T20:41

в мире

збигнев рау

германия

польша

анналена бербок

россия

украина

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ВАРШАВА, 4 окт — РИА Новости. Польша и Германия, сами находящиеся в жестком споре о немецкой репарации Варшаве, сошлись по вопросу о том, что Россия должна будет заплатить репарацию Украине."Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций", — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок во вторник в Варшаве.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены платить Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.В минувший понедельник министр иностранных дел Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной. Бербок во вторник заявила о неизменности позиции Германии по вопросу репараций Польше.

https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821404599.html

https://ria.ru/20221003/germaniya-1821269634.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, збигнев рау, германия, польша, анналена бербок, россия, украина