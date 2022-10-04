https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821404599.html

Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях от Германии

Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях от Германии - РИА Новости, 04.10.2022

Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях от Германии

Получив военные репарации, Польша сможет лучше развивать отношения с Германией, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с министром... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:43

2022-10-04T13:43

2022-10-04T13:43

в мире

збигнев рау

германия

польша

анналена бербок

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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Получив военные репарации, Польша сможет лучше развивать отношения с Германией, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с министром иностранных дел германии Анналеной Бербок во вторник в Варшаве.В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной."Польша и Германия имеют шанс вместе создать пример преодоления травм, возникших в результате имперской политики, территориальных и материальных грабежей и попыток колонизации и истребления целых народов. Польское общество все еще чувствует травму в результате немецкого вооруженного нападения в 1939 году, немецкой оккупации, а также ее негативные последствия для общественного капитала, экономического потенциала и национального наследия", - сказал Рау.По его словам, это мешает странам развивать свои отношения. "Это ограничивает и останавливает возможности для дальнейшего развития и углубления польско-немецких отношений", - сказал польский министр.Он напомнил, что в понедельник подписал соответствующую ноту в адрес властей Германии. "Настало время справиться с этой проблемой, поэтому правительство, которое я представляю, вчера обратилось к правительству ФРГ с заявлением о разрешении этой проблемы, а также справедливого и полного материального и правового урегулирования вопроса ущерба и потерь, которые понесли поляки и польское государство в результате Второй мировой войны", - сказал Рау.При этом польский министр убежден, что позиция Германии по вопросу репараций "известна" Польше, но может измениться. "Я убежден, что позиция правительства ФРГ в результате диалога будет эволюционировать, хотя бы потому, что никто в Германии и Польше не может указать моральной системы или системы правопорядка, в которой преступник мог бы сам и исключительно определять масштаб своей вины и время своей ответственности", - сказал он.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20221003/germaniya-1821269634.html

https://ria.ru/20220923/polsha-1818942071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, збигнев рау, германия, польша, анналена бербок