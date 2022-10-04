https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821404599.html
Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях от Германии
Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях от Германии - РИА Новости, 04.10.2022
Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях от Германии
Получив военные репарации, Польша сможет лучше развивать отношения с Германией, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с министром... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:43
2022-10-04T13:43
2022-10-04T13:43
в мире
збигнев рау
германия
польша
анналена бербок
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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Получив военные репарации, Польша сможет лучше развивать отношения с Германией, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с министром иностранных дел германии Анналеной Бербок во вторник в Варшаве.В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной."Польша и Германия имеют шанс вместе создать пример преодоления травм, возникших в результате имперской политики, территориальных и материальных грабежей и попыток колонизации и истребления целых народов. Польское общество все еще чувствует травму в результате немецкого вооруженного нападения в 1939 году, немецкой оккупации, а также ее негативные последствия для общественного капитала, экономического потенциала и национального наследия", - сказал Рау.По его словам, это мешает странам развивать свои отношения. "Это ограничивает и останавливает возможности для дальнейшего развития и углубления польско-немецких отношений", - сказал польский министр.Он напомнил, что в понедельник подписал соответствующую ноту в адрес властей Германии. "Настало время справиться с этой проблемой, поэтому правительство, которое я представляю, вчера обратилось к правительству ФРГ с заявлением о разрешении этой проблемы, а также справедливого и полного материального и правового урегулирования вопроса ущерба и потерь, которые понесли поляки и польское государство в результате Второй мировой войны", - сказал Рау.При этом польский министр убежден, что позиция Германии по вопросу репараций "известна" Польше, но может измениться. "Я убежден, что позиция правительства ФРГ в результате диалога будет эволюционировать, хотя бы потому, что никто в Германии и Польше не может указать моральной системы или системы правопорядка, в которой преступник мог бы сам и исключительно определять масштаб своей вины и время своей ответственности", - сказал он.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221003/germaniya-1821269634.html
https://ria.ru/20220923/polsha-1818942071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, збигнев рау, германия, польша, анналена бербок
В мире, Збигнев Рау, Германия, Польша, Анналена Бербок
Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях от Германии
Глава МИД Польши Рау заявил, что репарации помогут лучше развивать отношения с Германией
ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Получив военные репарации, Польша сможет лучше развивать отношения с Германией, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с министром иностранных дел германии Анналеной Бербок во вторник в Варшаве.
В минувший понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной.
"Польша и Германия имеют шанс вместе создать пример преодоления травм, возникших в результате имперской политики, территориальных и материальных грабежей и попыток колонизации и истребления целых народов. Польское общество все еще чувствует травму в результате немецкого вооруженного нападения в 1939 году, немецкой оккупации, а также ее негативные последствия для общественного капитала, экономического потенциала и национального наследия", - сказал Рау.
По его словам, это мешает странам развивать свои отношения. "Это ограничивает и останавливает возможности для дальнейшего развития и углубления польско-немецких отношений", - сказал польский министр.
Он напомнил, что в понедельник подписал соответствующую ноту в адрес властей Германии. "Настало время справиться с этой проблемой, поэтому правительство, которое я представляю, вчера обратилось к правительству ФРГ с заявлением о разрешении этой проблемы, а также справедливого и полного материального и правового урегулирования вопроса ущерба и потерь, которые понесли поляки и польское государство в результате Второй мировой войны", - сказал Рау.
"Мы рассчитываем на хорошее сотрудничество в этой области с правительством ФРГ, которое должно подать положительный пример преодоления последствий нелегального использования насилия в международных отношениях", - заключил он.
При этом польский министр убежден, что позиция Германии по вопросу репараций "известна" Польше, но может измениться. "Я убежден, что позиция правительства ФРГ в результате диалога будет эволюционировать, хотя бы потому, что никто в Германии и Польше не может указать моральной системы или системы правопорядка, в которой преступник мог бы сам и исключительно определять масштаб своей вины и время своей ответственности", - сказал он.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.