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В ГД оценили признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России - РИА Новости, 04.10.2022
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В ГД оценили признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России
В ГД оценили признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России - РИА Новости, 04.10.2022
В ГД оценили признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России
Депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) назвал "смелым шагом" признание результатов референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях со стороны КНДР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:16
2022-10-04T16:16
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
госдума рф
кндр (северная корея)
запорожская область
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) назвал "смелым шагом" признание результатов референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях со стороны КНДР.Кроме того, парламентарий провел встречу с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хепом."Обсудили с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хепом решение Пхеньяна поддержать присоединение к России четырех новых территорий, а также сотрудничество между ЛДПР и Трудовой партией Кореи", - добавил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, кндр (северная корея), запорожская область, херсонская область
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, КНДР (Северная Корея), Запорожская область, Херсонская область
16:16 04.10.2022
 
В ГД оценили признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России

Каргинов назвал признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России смелым шагом

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) назвал "смелым шагом" признание результатов референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях со стороны КНДР.
"В ЛДПР приветствуют решение Северной Кореи поддержать вхождение в состав России четырех новых территорий... Благодарю за то, что вы признаете результаты референдума. Это смелый шаг", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, парламентарий провел встречу с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хепом.
"Обсудили с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хепом решение Пхеньяна поддержать присоединение к России четырех новых территорий, а также сотрудничество между ЛДПР и Трудовой партией Кореи", - добавил он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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