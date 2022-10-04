https://ria.ru/20221004/referendumy-1821483196.html

В ГД оценили признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России

В ГД оценили признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России - РИА Новости, 04.10.2022

В ГД оценили признание КНДР итогов референдумов о присоединении к России

Депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) назвал "смелым шагом" признание результатов референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях со стороны КНДР. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:16

2022-10-04T16:16

2022-10-04T16:16

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

госдума рф

кндр (северная корея)

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Каргинов (ЛДПР) назвал "смелым шагом" признание результатов референдумов в ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях со стороны КНДР.Кроме того, парламентарий провел встречу с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хепом."Обсудили с полномочным министром посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хепом решение Пхеньяна поддержать присоединение к России четырех новых территорий, а также сотрудничество между ЛДПР и Трудовой партией Кореи", - добавил он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

кндр (северная корея)

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, кндр (северная корея), запорожская область, херсонская область