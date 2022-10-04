Власти Херсонской области: попытки изменить новый статус региона ждет крах
Власти Херсонской области заявили, что попытки изменить новый статус региона ждет крах
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЗаместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов голосует на референдуме о присоединении Херсонской области к России . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Херсонская область навсегда является составной частью Российской Федерации, все попытки изменить этот статус ждет крах, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что Украина вернет свои восточные и южные территории.
"Мы провели референдум согласно всем нормам и требованиям международного права. Это воля народа. Теперь мы составная часть Российской Федерации и на этом точка. Все попытки извне изменить этот статус ждет неминуемый крах", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, заявления Зеленского – фикция, так как текст ему пишут западные кураторы.
"Это просто говорящая голова, у которой текст не соответствует тому что он думает. Он просто марионетка, который не принимает никаких решений и к украинскому народу отношения уже не имеет", - сказал Стремоусов.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.