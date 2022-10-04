https://ria.ru/20221004/referendum-1821319150.html

Власти Херсонской области: попытки изменить новый статус региона ждет крах

Власти Херсонской области: попытки изменить новый статус региона ждет крах - РИА Новости, 04.10.2022

Власти Херсонской области: попытки изменить новый статус региона ждет крах

Херсонская область навсегда является составной частью Российской Федерации, все попытки изменить этот статус ждет крах, заявил заместитель главы администрации... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T07:50

2022-10-04T07:50

2022-10-04T07:50

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Херсонская область навсегда является составной частью Российской Федерации, все попытки изменить этот статус ждет крах, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что Украина вернет свои восточные и южные территории.По его словам, заявления Зеленского – фикция, так как текст ему пишут западные кураторы.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20221003/zakony-1821096693.html

херсонская область

россия

украина

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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина