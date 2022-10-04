https://ria.ru/20221004/referendum-1821311551.html

Людей на референдуме в ДНР защищали с помощью новейшей РЛС, заявил источник

Людей на референдуме в ДНР защищали с помощью новейшей РЛС, заявил источник - РИА Новости, 04.10.2022

Людей на референдуме в ДНР защищали с помощью новейшей РЛС, заявил источник

Союзные силы в дни референдума о вхождении ДНР в состав России применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами "Малка" для поражения РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:12

2022-10-04T03:12

2022-10-04T03:25

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

референдумы на освобожденных территориях

безопасность

общество

новое оружие россии

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Союзные силы в дни референдума о вхождении ДНР в состав России применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами "Малка" для поражения артиллерии Украины в районе Донецка, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.Источник уточнил, что в связке с новейшими РЛС работали гаубицы большой мощности 2С7М "Малка", калибр которых составляет 203 миллиметра, а дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 37 километров. Новые станции в короткие сроки обеспечивали гаубицы координатами позиций украинской артиллерии и позволяли их успешно поражать.В частности, добавил собеседник, удалось поразить американские гаубицы M777, которыми украинские войска неоднократно пользовались для обстрелов жилых кварталов Донецка.Новейшая РЛС контрбатарейной борьбы работает в сантиметровом диапазоне частот и оснащена фазированной антенной решеткой. Название новой РЛС источник РИА Новости раскрывать не стал.

https://ria.ru/20221003/dnr-1821281948.html

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донецкая народная республика, донецк (днр), россия, референдумы на освобожденных территориях, безопасность, общество