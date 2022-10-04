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Людей на референдуме в ДНР защищали с помощью новейшей РЛС, заявил источник - РИА Новости, 04.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221004/referendum-1821311551.html
Людей на референдуме в ДНР защищали с помощью новейшей РЛС, заявил источник
Людей на референдуме в ДНР защищали с помощью новейшей РЛС, заявил источник - РИА Новости, 04.10.2022
Людей на референдуме в ДНР защищали с помощью новейшей РЛС, заявил источник
Союзные силы в дни референдума о вхождении ДНР в состав России применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами "Малка" для поражения РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T03:12
2022-10-04T03:25
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
референдумы на освобожденных территориях
безопасность
общество
новое оружие россии
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Союзные силы в дни референдума о вхождении ДНР в состав России применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами "Малка" для поражения артиллерии Украины в районе Донецка, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.Источник уточнил, что в связке с новейшими РЛС работали гаубицы большой мощности 2С7М "Малка", калибр которых составляет 203 миллиметра, а дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 37 километров. Новые станции в короткие сроки обеспечивали гаубицы координатами позиций украинской артиллерии и позволяли их успешно поражать.В частности, добавил собеседник, удалось поразить американские гаубицы M777, которыми украинские войска неоднократно пользовались для обстрелов жилых кварталов Донецка.Новейшая РЛС контрбатарейной борьбы работает в сантиметровом диапазоне частот и оснащена фазированной антенной решеткой. Название новой РЛС источник РИА Новости раскрывать не стал.
https://ria.ru/20221003/dnr-1821281948.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
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донецкая народная республика, донецк (днр), россия, референдумы на освобожденных территориях, безопасность, общество
Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Безопасность, Общество, Новое оружие России
03:12 04.10.2022 (обновлено: 03:25 04.10.2022)
 
Людей на референдуме в ДНР защищали с помощью новейшей РЛС, заявил источник

В силовых структурах ДНР заявили, что референдумы прикрывали РЛС контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкБюллетени в урне для голосования на избирательном участке
Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Бюллетени в урне для голосования на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Союзные силы в дни референдума о вхождении ДНР в состав России применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами "Малка" для поражения артиллерии Украины в районе Донецка, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.

"С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции", — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в связке с новейшими РЛС работали гаубицы большой мощности 2С7М "Малка", калибр которых составляет 203 миллиметра, а дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 37 километров. Новые станции в короткие сроки обеспечивали гаубицы координатами позиций украинской артиллерии и позволяли их успешно поражать.
В частности, добавил собеседник, удалось поразить американские гаубицы M777, которыми украинские войска неоднократно пользовались для обстрелов жилых кварталов Донецка.
Новейшая РЛС контрбатарейной борьбы работает в сантиметровом диапазоне частот и оснащена фазированной антенной решеткой. Название новой РЛС источник РИА Новости раскрывать не стал.
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Новое оружие РоссииДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)РоссияРеферендумы на освобожденных территорияхБезопасностьОбщество
 
 
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