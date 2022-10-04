https://ria.ru/20221004/putin-1821486030.html

Рынок трикотажа после ухода западных брендов заполнился, отметил Путин

Рынок трикотажа после ухода западных брендов заполнился, отметил Путин - РИА Новости, 04.10.2022

Рынок трикотажа после ухода западных брендов заполнился, отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским обсудил производство трикотажа и отметил, что рынок, ставший... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:22

2022-10-04T16:22

2022-10-04T16:23

экономика

владимир путин

станислав воскресенский

россия

ивановская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским обсудил производство трикотажа и отметил, что рынок, ставший свободней после ухода западных брендов, сразу оказался заполненным.В ходе встречи Воскресенский, в частности, рассказал главе государства о запуске крупнейшей в истории страны фабрики по производству трикотажных тканей, благодаря которой отечественное производство трикотажного полотна увеличится на треть. По его словам, после ухода западных брендов одежды их место стремятся занять талантливые предприниматели из разных регионов, а им нужны гарантированные поставки ткани."Инвестор уже намерен расширять проект, хотя он и так самый крупный. Ещё один инвестор буквально рядом строит такую же фабрику трикотажного полотна. О чём это говорит? Что инвестор видит открывающиеся возможности, верит в страну, реализует свои проекты, добивается успеха и тем самым наращивает производственную базу нашей страны", - отметил Воскресенский.Президент поинтересовался, откуда берётся сырьё, губернатор пояснил, что оно дифференцированное - часть берется из России, часть по-прежнему импортируют, но так или иначе" раньше эти инвесторы просто занимались торговлей, но теперь поверили, занимаются производством"."Очень хорошо. Рынок посвободнее стал и сразу оказался заполненным", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818472894.html

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экономика, владимир путин, станислав воскресенский, россия, ивановская область