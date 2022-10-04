https://ria.ru/20221004/putin-1821397083.html

Песков: Путин может подписать законы о присоединении новых регионов сегодня

Песков: Путин может подписать законы о присоединении новых регионов сегодня - РИА Новости, 04.10.2022

Песков: Путин может подписать законы о присоединении новых регионов сегодня

Президент РФ Владимир Путин уже сегодня может подписать конституционные законы о вхождении в состав РФ четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь главы РФ... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:20

2022-10-04T13:20

2022-10-04T13:30

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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референдум в донбассе

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже сегодня может подписать конституционные законы о вхождении в состав РФ четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Такой шанс есть. Вот-вот поступят, собственно, скорее всего сегодня они будут подписаны", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://ria.ru/20221003/dogovory-1821106651.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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