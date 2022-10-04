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Песков: Путин может подписать законы о присоединении новых регионов сегодня - РИА Новости, 04.10.2022
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Песков: Путин может подписать законы о присоединении новых регионов сегодня
Песков: Путин может подписать законы о присоединении новых регионов сегодня - РИА Новости, 04.10.2022
Песков: Путин может подписать законы о присоединении новых регионов сегодня
Президент РФ Владимир Путин уже сегодня может подписать конституционные законы о вхождении в состав РФ четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь главы РФ... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:20
2022-10-04T13:30
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
херсонская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже сегодня может подписать конституционные законы о вхождении в состав РФ четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Такой шанс есть. Вот-вот поступят, собственно, скорее всего сегодня они будут подписаны", - сказал Песков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821106651.html
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, херсонская область , запорожская область
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Херсонская область , Запорожская область
13:20 04.10.2022 (обновлено: 13:30 04.10.2022)
 
Песков: Путин может подписать законы о присоединении новых регионов сегодня

Пресс-секретарь Песков: в Кремле ждут поступления законов о присоединении новых регионов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже сегодня может подписать конституционные законы о вхождении в состав РФ четырех новых регионов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Такой шанс есть. Вот-вот поступят, собственно, скорее всего сегодня они будут подписаны", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 11:45
Комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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