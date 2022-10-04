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Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
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Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах
Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах
Каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах РФ у президента страны Владимира Путина не планируется, заявил журналистам его... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:13
2022-10-04T13:13
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах РФ у президента страны Владимира Путина не планируется, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
13:13 04.10.2022
 
Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах

Песков: Путин не планирует выступлений после подписания законов о четырех новых регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах РФ у президента страны Владимира Путина не планируется, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Нет, выступление президента было днем ранее. Мы все его смотрели, слушали, очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируется", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
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