https://ria.ru/20221004/putin-1821394141.html

Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах

Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022

Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах

Каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах РФ у президента страны Владимира Путина не планируется, заявил журналистам его... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:13

2022-10-04T13:13

2022-10-04T13:13

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_1cc65c641b62cc1857da615448c64d2d.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах РФ у президента страны Владимира Путина не планируется, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область