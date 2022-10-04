https://ria.ru/20221004/putin-1821394141.html
Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах
Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах
Каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах РФ у президента страны Владимира Путина не планируется, заявил журналистам его... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:13
2022-10-04T13:13
2022-10-04T13:13
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Каких-либо выступлений в свете подписания законов о четырех новых регионах РФ у президента страны Владимира Путина не планируется, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин не планирует выступлений после подписания законов о новых регионах
Песков: Путин не планирует выступлений после подписания законов о четырех новых регионах