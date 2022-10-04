https://ria.ru/20221004/putin-1821393832.html
Путин провел международный телефонный разговор
Путин провел международный телефонный разговор - РИА Новости, 04.10.2022
Путин провел международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел международный телефонный разговор, также в этот день он встретится с главой Ивановской области Станиславом... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:11
2022-10-04T13:11
2022-10-04T13:11
политика
владимир путин
станислав воскресенский
ивановская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел международный телефонный разговор, также в этот день он встретится с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает работу в Москве, в Кремле. У него состоялся международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.По его словам, президент также встретится с губернатором Ивановской области.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821391160.html
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политика, владимир путин, станислав воскресенский, ивановская область, россия, москва
Политика, Владимир Путин, Станислав Воскресенский, Ивановская область, Россия, Москва
Путин провел международный телефонный разговор
Песков сообщил, что Путин во вторник провел международный телефонный разговор