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Путин провел международный телефонный разговор - РИА Новости, 04.10.2022
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Путин провел международный телефонный разговор
Путин провел международный телефонный разговор - РИА Новости, 04.10.2022
Путин провел международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел международный телефонный разговор, также в этот день он встретится с главой Ивановской области Станиславом... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:11
2022-10-04T13:11
политика
владимир путин
станислав воскресенский
ивановская область
россия
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел международный телефонный разговор, также в этот день он встретится с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает работу в Москве, в Кремле. У него состоялся международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.По его словам, президент также встретится с губернатором Ивановской области.
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политика, владимир путин, станислав воскресенский, ивановская область, россия, москва
Политика, Владимир Путин, Станислав Воскресенский, Ивановская область, Россия, Москва
13:11 04.10.2022
 
Путин провел международный телефонный разговор

Песков сообщил, что Путин во вторник провел международный телефонный разговор

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел международный телефонный разговор, также в этот день он встретится с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работу в Москве, в Кремле. У него состоялся международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
По его словам, президент также встретится с губернатором Ивановской области.
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ПолитикаВладимир ПутинСтанислав ВоскресенскийИвановская областьРоссияМосква
 
 
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