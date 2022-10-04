https://ria.ru/20221004/putin-1821393832.html

Путин провел международный телефонный разговор

Путин провел международный телефонный разговор - РИА Новости, 04.10.2022

Путин провел международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел международный телефонный разговор, также в этот день он встретится с главой Ивановской области Станиславом... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:11

2022-10-04T13:11

2022-10-04T13:11

политика

владимир путин

станислав воскресенский

ивановская область

россия

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел международный телефонный разговор, также в этот день он встретится с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент продолжает работу в Москве, в Кремле. У него состоялся международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.По его словам, президент также встретится с губернатором Ивановской области.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821391160.html

ивановская область

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политика, владимир путин, станислав воскресенский, ивановская область, россия, москва