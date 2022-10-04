Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/putin-1821347253.html
Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов
Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022
Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что особое внимание... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:34
2022-10-04T10:38
общество
владимир путин
мария львова-белова
россия
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_1cc65c641b62cc1857da615448c64d2d.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что особое внимание нужно уделять сохранению жизни и здоровья детей в четырех новых регионах страны.В приветствии Путин отметил, что участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов госполитики в области охраны семьи, материнства, детства, от которой зависит надежное обеспечение прав и интересов подрастающего поколения. а также создание условий для развития."Сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и, конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье, важно наладить четкое взаимодействие с местными администрациями, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся", - подчеркнул президент, приветствие которого озвучила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.
https://ria.ru/20221003/deti-1821221634.html
россия
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820695407_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_357e781c1b0fd2c387bf57a3ee677d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, мария львова-белова, россия, запорожье
Общество, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Россия, Запорожье
10:34 04.10.2022 (обновлено: 10:38 04.10.2022)
 
Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов

Путин: особое внимание нужно уделять сохранению безопасности детей новых регионах страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что особое внимание нужно уделять сохранению жизни и здоровья детей в четырех новых регионах страны.
В приветствии Путин отметил, что участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов госполитики в области охраны семьи, материнства, детства, от которой зависит надежное обеспечение прав и интересов подрастающего поколения. а также создание условий для развития.
"Сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и, конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье, важно наладить четкое взаимодействие с местными администрациями, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся", - подчеркнул президент, приветствие которого озвучила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 17:11
Львова-Белова подняла вопросы адаптации детей из зон боевых действий
 
ОбществоВладимир ПутинМария Львова-БеловаРоссияЗапорожье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала