https://ria.ru/20221004/putin-1821347253.html

Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов

Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов - РИА Новости, 04.10.2022

Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что особое внимание... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:34

2022-10-04T10:34

2022-10-04T10:38

общество

владимир путин

мария львова-белова

россия

запорожье

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что особое внимание нужно уделять сохранению жизни и здоровья детей в четырех новых регионах страны.В приветствии Путин отметил, что участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов госполитики в области охраны семьи, материнства, детства, от которой зависит надежное обеспечение прав и интересов подрастающего поколения. а также создание условий для развития."Сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и, конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье, важно наладить четкое взаимодействие с местными администрациями, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся", - подчеркнул президент, приветствие которого озвучила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.

https://ria.ru/20221003/deti-1821221634.html

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общество, владимир путин, мария львова-белова, россия, запорожье