10:34 04.10.2022 (обновлено: 10:38 04.10.2022)
Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов
Путин: особое внимание нужно уделять сохранению безопасности детей новых регионах страны
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что особое внимание нужно уделять сохранению жизни и здоровья детей в четырех новых регионах страны.
В приветствии Путин отметил, что участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов госполитики в области охраны семьи, материнства, детства, от которой зависит надежное обеспечение прав и интересов подрастающего поколения. а также создание условий для развития.
"Сегодня необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями и, конечно, особое внимание следует уделить защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье, важно наладить четкое взаимодействие с местными администрациями, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся", - подчеркнул президент, приветствие которого озвучила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова.