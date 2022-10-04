https://ria.ru/20221004/pushilin-1821382519.html
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил - РИА Новости, 04.10.2022
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на сегодняшний день видит, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:31
2022-10-04T12:31
2022-10-04T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
референдум в донбассе
денис пушилин
артемовск
донецкая народная республика
красный лиман
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на сегодняшний день видит, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется отступление противника."С учетом того, что противник стягивал резервы от куда мог, в том числе с Артемовского направления, когда они атаковали Красный Лиман, то сейчас, на сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артемовске уже, мы фиксируем его отступление", - сказал он в эфире Первого канала, добавив, что "это не значит, опять же, это прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
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красный лиман
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в мире, референдум в донбассе, денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, В мире, Референдум в Донбассе, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман
12:31 04.10.2022 (обновлено: 12:47 04.10.2022)
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил
Пушилин: союзные силы укрепляют позиции, ВСУ на отдельных направлениях отступают