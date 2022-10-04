Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/pushilin-1821382519.html
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил - РИА Новости, 04.10.2022
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на сегодняшний день видит, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:31
2022-10-04T12:47
специальная военная операция на украине
в мире
референдум в донбассе
денис пушилин
артемовск
донецкая народная республика
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на сегодняшний день видит, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется отступление противника."С учетом того, что противник стягивал резервы от куда мог, в том числе с Артемовского направления, когда они атаковали Красный Лиман, то сейчас, на сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артемовске уже, мы фиксируем его отступление", - сказал он в эфире Первого канала, добавив, что "это не значит, опять же, это прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
донецкая народная республика
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_3f4eca0c4581a75a7dd2b0060a2825b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, референдум в донбассе, денис пушилин, артемовск, донецкая народная республика, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, В мире, Референдум в Донбассе, Денис Пушилин, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман
12:31 04.10.2022 (обновлено: 12:47 04.10.2022)
 
Пушилин рассказал об укреплении позиций союзных сил

Пушилин: союзные силы укрепляют позиции, ВСУ на отдельных направлениях отступают

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на сегодняшний день видит, что позиции союзных сил укрепляются, на отдельных участках в самом Артемовске фиксируется отступление противника.
"С учетом того, что противник стягивал резервы от куда мог, в том числе с Артемовского направления, когда они атаковали Красный Лиман, то сейчас, на сегодняшний день мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артемовске уже, мы фиксируем его отступление", - сказал он в эфире Первого канала, добавив, что "это не значит, опять же, это прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРеферендум в ДонбассеДенис ПушилинАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКрасный Лиман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала