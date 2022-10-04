https://ria.ru/20221004/pushilin-1821371287.html
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора по вхождению республики в состав России, сообщает Мининформации Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:47
2022-10-04T11:47
2022-10-04T11:55
донецкая народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
политика
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора по вхождению республики в состав России, сообщает Мининформации Донецкой Народной Республики."Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора о вхождении ДНР в состав РФ", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав РФ.
https://ria.ru/20221004/dnr-1821366221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, политика
Донецкая Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Политика
11:47 04.10.2022 (обновлено: 11:55 04.10.2022)
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России
Глава ДНР Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению республики в состав России