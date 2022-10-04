https://ria.ru/20221004/pushilin-1821371287.html

Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России

Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России - РИА Новости, 04.10.2022

Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора по вхождению республики в состав России, сообщает Мининформации Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:47

2022-10-04T11:47

2022-10-04T11:55

донецкая народная республика

россия

референдумы на освобожденных территориях

политика

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора по вхождению республики в состав России, сообщает Мининформации Донецкой Народной Республики."Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора о вхождении ДНР в состав РФ", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав РФ.

https://ria.ru/20221004/dnr-1821366221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, политика