Рейтинг@Mail.ru
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/pushilin-1821371287.html
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора по вхождению республики в состав России, сообщает Мининформации Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:47
2022-10-04T11:55
донецкая народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805390305_121:443:2973:2047_1920x0_80_0_0_81ad0a6c13a54a414b5323fe5e7cf224.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора по вхождению республики в состав России, сообщает Мининформации Донецкой Народной Республики."Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора о вхождении ДНР в состав РФ", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав РФ.
https://ria.ru/20221004/dnr-1821366221.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805390305_562:390:2771:2047_1920x0_80_0_0_34190a19a842506c8696db8cf9ae115d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, политика
Донецкая Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Политика
11:47 04.10.2022 (обновлено: 11:55 04.10.2022)
 
Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению ДНР в состав России

Глава ДНР Пушилин ратифицировал закон о договоре по вхождению республики в состав России

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора по вхождению республики в состав России, сообщает Мининформации Донецкой Народной Республики.
"Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон о ратификации договора о вхождении ДНР в состав РФ", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав РФ.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:25
В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала