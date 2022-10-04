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Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата - РИА Новости, 04.10.2022
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Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата
Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата - РИА Новости, 04.10.2022
Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата
Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил решительный протест в связи с... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:47
2022-10-04T13:56
россия
в мире
михаил галузин
такэо мори
токио
япония
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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил решительный протест в связи с "неадекватным и произвольным решением японской стороны об объявлении персона нон грата консула Генерального консульства России в Саппоро."Глава дипмиссии указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула Генерального консульства Японии в г. Владивостоке. Последний совершил очевидные противозаконные действия и был задержан российскими правоохранительными органами с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение", - отмечается в сообщении посольства России в Японии.В диппредставительстве также подчеркнули, что российский дипломат в отличие от японского консула "никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал"."Очевидно, что нынешний шаг японской стороны способен привести лишь к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, и без того деградировавших в последнее время в результате деструктивной политики Токио", - заявили в посольстве России.Ранее глава МИД Японии заявил, что Токио "в качестве ответной меры" на высылку Россией японского консула во Владивостоке объявляет персона нон грата одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро. Высылаемый сотрудник должен покинуть Японию до 10 октября.
https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821203385.html
https://ria.ru/20220928/konsul-1819957526.html
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россия, в мире, михаил галузин, такэо мори, токио, япония, мид японии‎
Россия, В мире, Михаил Галузин, Такэо Мори, Токио, Япония, МИД Японии‎
13:47 04.10.2022 (обновлено: 13:56 04.10.2022)
 
Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата

Посол в Токио Галузин выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил решительный протест в связи с "неадекватным и произвольным решением японской стороны об объявлении персона нон грата консула Генерального консульства России в Саппоро.
"Глава дипмиссии указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула Генерального консульства Японии в г. Владивостоке. Последний совершил очевидные противозаконные действия и был задержан российскими правоохранительными органами с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение", - отмечается в сообщении посольства России в Японии.
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В диппредставительстве также подчеркнули, что российский дипломат в отличие от японского консула "никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал".
"Очевидно, что нынешний шаг японской стороны способен привести лишь к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, и без того деградировавших в последнее время в результате деструктивной политики Токио", - заявили в посольстве России.
Ранее глава МИД Японии заявил, что Токио "в качестве ответной меры" на высылку Россией японского консула во Владивостоке объявляет персона нон грата одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро. Высылаемый сотрудник должен покинуть Японию до 10 октября.
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори в Международном аэропорту Владивостока. 28 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье
 
РоссияВ миреМихаил ГалузинТакэо МориТокиоЯпонияМИД Японии‎
 
 
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