13:47 04.10.2022 (обновлено: 13:56 04.10.2022)
Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата
Посол в Токио Галузин выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил решительный протест в связи с "неадекватным и произвольным решением японской стороны об объявлении персона нон грата консула Генерального консульства России в Саппоро.
"Глава дипмиссии указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула Генерального консульства Японии в г. Владивостоке. Последний совершил очевидные противозаконные действия и был задержан российскими правоохранительными органами с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение", - отмечается в сообщении посольства России в Японии.
В диппредставительстве также подчеркнули, что российский дипломат в отличие от японского консула "никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал".
"Очевидно, что нынешний шаг японской стороны способен привести лишь к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, и без того деградировавших в последнее время в результате деструктивной политики Токио", - заявили в посольстве России.
Ранее глава МИД Японии заявил, что Токио "в качестве ответной меры" на высылку Россией японского консула во Владивостоке объявляет персона нон грата одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро. Высылаемый сотрудник должен покинуть Японию до 10 октября.
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