https://ria.ru/20221004/protest-1821405567.html

Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата

Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата - РИА Новости, 04.10.2022

Посол в Токио выразил протест Японии из-за высылки российского дипломата

Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил решительный протест в связи с... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:47

2022-10-04T13:47

2022-10-04T13:56

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в мире

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Посол России в Японии Михаил Галузин в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил решительный протест в связи с "неадекватным и произвольным решением японской стороны об объявлении персона нон грата консула Генерального консульства России в Саппоро."Глава дипмиссии указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула Генерального консульства Японии в г. Владивостоке. Последний совершил очевидные противозаконные действия и был задержан российскими правоохранительными органами с поличным при попытке получить конфиденциальную информацию в обмен на денежное вознаграждение", - отмечается в сообщении посольства России в Японии.В диппредставительстве также подчеркнули, что российский дипломат в отличие от японского консула "никаких входящих в противоречие с его статусом действий не совершал"."Очевидно, что нынешний шаг японской стороны способен привести лишь к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений, и без того деградировавших в последнее время в результате деструктивной политики Токио", - заявили в посольстве России.Ранее глава МИД Японии заявил, что Токио "в качестве ответной меры" на высылку Россией японского консула во Владивостоке объявляет персона нон грата одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро. Высылаемый сотрудник должен покинуть Японию до 10 октября.

https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821203385.html

https://ria.ru/20220928/konsul-1819957526.html

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россия, в мире, михаил галузин, такэо мори, токио, япония, мид японии‎