https://ria.ru/20221004/prokuror-1821495268.html
Запад замалчивает "разгул неонацизма" на Украине, заявил генпрокурор России
Запад замалчивает "разгул неонацизма" на Украине, заявил генпрокурор России - РИА Новости, 04.10.2022
Запад замалчивает "разгул неонацизма" на Украине, заявил генпрокурор России
Зарубежные политики специально умалчивают о "разгуле неонацизма" и уничтожении мирного населения Донбасса, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:43
2022-10-04T16:43
2022-10-04T16:56
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игорь краснов
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донбасс
вьетнам
ханой
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ХАНОЙ, 4 окт - РИА Новости. Зарубежные политики специально умалчивают о "разгуле неонацизма" и уничтожении мирного населения Донбасса, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Ханое с вьетнамским коллегой Ле Минь Чи.По его мнению, события на Украине все чаще используются в качестве повода для давления на Россию и ограничения полномочий российских представителей в международных органах и организациях."Отдельные зарубежные государственные деятели умышленно умалчивают об имевшем место разгуле неонацизма на Украине и фактах уничтожения мирного населения Донбасса. Подчеркну, что именно эти бесчинства киевского режима не оставили нашей стране иного выбора, кроме проведения специальной военной операции по защите ни в чем не повинных людей", - заявил российский генпрокурор.По словам Краснова, многие зарубежные коллеги "следуют политике безосновательного отказа от взаимодействия с российской стороной, в том числе в вопросах борьбы с преступностью"."И такой подход является неконструктивным и тупиковым, позволяющим преступникам избегать наказания, скрываясь на территориях других государств", - уточнил Краснов.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821487691.html
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в мире, игорь краснов, россия, украина, донбасс, вьетнам, ханой
В мире, Игорь Краснов, Россия, Украина, Донбасс, Вьетнам, Ханой
16:43 04.10.2022 (обновлено: 16:56 04.10.2022)
Запад замалчивает "разгул неонацизма" на Украине, заявил генпрокурор России
Генпрокурор России Краснов заявил, что Запад замалчивает "разгул неонацизма" на Украине
ХАНОЙ, 4 окт - РИА Новости. Зарубежные политики специально умалчивают о "разгуле неонацизма" и уничтожении мирного населения Донбасса, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Ханое с вьетнамским коллегой Ле Минь Чи.
По его мнению, события на Украине все чаще используются в качестве повода для давления на Россию и ограничения полномочий российских представителей в международных органах и организациях.
"Отдельные зарубежные государственные деятели умышленно умалчивают об имевшем место разгуле неонацизма на Украине и фактах уничтожения мирного населения Донбасса. Подчеркну, что именно эти бесчинства киевского режима не оставили нашей стране иного выбора, кроме проведения специальной военной операции по защите ни в чем не повинных людей", - заявил российский генпрокурор.
По словам Краснова, многие зарубежные коллеги "следуют политике безосновательного отказа от взаимодействия с российской стороной, в том числе в вопросах борьбы с преступностью".
"И такой подход является неконструктивным и тупиковым, позволяющим преступникам избегать наказания, скрываясь на территориях других государств", - уточнил Краснов.