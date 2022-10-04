https://ria.ru/20221004/prokuror-1821495268.html

Запад замалчивает "разгул неонацизма" на Украине, заявил генпрокурор России

Запад замалчивает "разгул неонацизма" на Украине, заявил генпрокурор России - РИА Новости, 04.10.2022

Запад замалчивает "разгул неонацизма" на Украине, заявил генпрокурор России

Зарубежные политики специально умалчивают о "разгуле неонацизма" и уничтожении мирного населения Донбасса, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:43

2022-10-04T16:43

2022-10-04T16:56

в мире

игорь краснов

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украина

донбасс

вьетнам

ханой

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ХАНОЙ, 4 окт - РИА Новости. Зарубежные политики специально умалчивают о "разгуле неонацизма" и уничтожении мирного населения Донбасса, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече в Ханое с вьетнамским коллегой Ле Минь Чи.По его мнению, события на Украине все чаще используются в качестве повода для давления на Россию и ограничения полномочий российских представителей в международных органах и организациях."Отдельные зарубежные государственные деятели умышленно умалчивают об имевшем место разгуле неонацизма на Украине и фактах уничтожения мирного населения Донбасса. Подчеркну, что именно эти бесчинства киевского режима не оставили нашей стране иного выбора, кроме проведения специальной военной операции по защите ни в чем не повинных людей", - заявил российский генпрокурор.По словам Краснова, многие зарубежные коллеги "следуют политике безосновательного отказа от взаимодействия с российской стороной, в том числе в вопросах борьбы с преступностью"."И такой подход является неконструктивным и тупиковым, позволяющим преступникам избегать наказания, скрываясь на территориях других государств", - уточнил Краснов.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821487691.html

https://ria.ru/20221004/sandu-1821404861.html

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украина

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в мире, игорь краснов, россия, украина, донбасс, вьетнам, ханой