https://ria.ru/20221004/privivka-1821383429.html

Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области

Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области - РИА Новости, 04.10.2022

Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области

Более 1 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:33

2022-10-04T12:33

2022-10-04T12:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

здоровье - общество

грипп

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.Масштабная вакцинация от гриппа проводится на территории Подмосковья с начла сентября. Прививку можно сделать в кабинетах вакцинации в поликлиниках, а также в мобильных комплексах вблизи железнодорожных станций и автовокзалов. Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт и полис ОМС."Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому призываем всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку от гриппа. В Подмосковье этой возможностью воспользовались свыше 1 миллиона человек, в том числе 281 тысяч детей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220930/kompleks-1820604393.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество, грипп