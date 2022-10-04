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Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области - РИА Новости, 04.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221004/privivka-1821383429.html
Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области
Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области - РИА Новости, 04.10.2022
Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области
Более 1 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:33
2022-10-04T12:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
грипп
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.Масштабная вакцинация от гриппа проводится на территории Подмосковья с начла сентября. Прививку можно сделать в кабинетах вакцинации в поликлиниках, а также в мобильных комплексах вблизи железнодорожных станций и автовокзалов. Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт и полис ОМС."Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому призываем всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку от гриппа. В Подмосковье этой возможностью воспользовались свыше 1 миллиона человек, в том числе 281 тысяч детей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество, грипп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество, Грипп
12:33 04.10.2022
 

Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прививка
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.
Масштабная вакцинация от гриппа проводится на территории Подмосковья с начла сентября. Прививку можно сделать в кабинетах вакцинации в поликлиниках, а также в мобильных комплексах вблизи железнодорожных станций и автовокзалов. Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
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"Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому призываем всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку от гриппа. В Подмосковье этой возможностью воспользовались свыше 1 миллиона человек, в том числе 281 тысяч детей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - ОбществоГрипп
 
 
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