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Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области
Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области - РИА Новости, 04.10.2022
Более 1 миллиона человек привились от гриппа в Московской области
Более 1 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:33
2022-10-04T12:33
2022-10-04T12:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
грипп
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Более 1 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.Масштабная вакцинация от гриппа проводится на территории Подмосковья с начла сентября. Прививку можно сделать в кабинетах вакцинации в поликлиниках, а также в мобильных комплексах вблизи железнодорожных станций и автовокзалов. Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт и полис ОМС."Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений, поэтому призываем всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку от гриппа. В Подмосковье этой возможностью воспользовались свыше 1 миллиона человек, в том числе 281 тысяч детей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество, грипп
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье - Общество, Грипп