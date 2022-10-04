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В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
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В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда
В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда - РИА Новости, 04.10.2022
В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда
Посетители нацпарка "Земля леопарда" в Приморье сняли на видео дальневосточного леопарда, который стал первым с начала XXI века зафиксированным представителем... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:43
2022-10-04T04:43
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новости - туризм
ано дальневосточные леопарды
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Посетители нацпарка "Земля леопарда" в Приморье сняли на видео дальневосточного леопарда, который стал первым с начала XXI века зафиксированным представителем этого вида на полуострове Гамова, сообщает учреждение."Дикий дальневосточный леопард, впервые зафиксированный у полуострова Гамова в Приморье, успешно освоился на новой территории, где редчайших кошек не видели долгое время. Краснокнижного хищника удалось запечатлеть на смартфон посетителям туристического маршрута заповедника",— говорится в сообщении.Видео снято из автомобиля. На кадрах видно, что леопард отдыхает в густых зарослях, отмечают ученые."Испытал восторг, трепет от соприкосновения с прекрасным. Мне удалось увидеть красивого, грациозного и в то же время спокойного, уверенного в себе хищника", — приводит нацпарк слова посетителя Евгения Кормушина.Постановлением правительства РФ от 3 декабря 2019 года территория заповедника "Земля леопарда" расширилась за счет включения в ее состав кластерного участка на полуострове Гамова. Ранее там располагался оленепарк. Ожидалось, что при уменьшении антропогенного воздействия участок на полуострове позволит расширить ареал дальневосточного леопарда. Летом 2022 года ученые впервые с начала XXI века зафиксировали появление этого хищника у полуострова Гамова. Он попал на кадры фотоловушки с добычей в местной оленеферме.
https://ria.ru/20220813/leopard-1809381854.html
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туризм, новости - туризм, ано дальневосточные леопарды, россия, приморский край
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, АНО Дальневосточные леопарды, Россия, Приморский край
04:43 04.10.2022
 
В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда

В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда, вернувшегося на полуостров Гамова

© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : АНО "Дальневосточные леопарды"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Посетители нацпарка "Земля леопарда" в Приморье сняли на видео дальневосточного леопарда, который стал первым с начала XXI века зафиксированным представителем этого вида на полуострове Гамова, сообщает учреждение.
"Дикий дальневосточный леопард, впервые зафиксированный у полуострова Гамова в Приморье, успешно освоился на новой территории, где редчайших кошек не видели долгое время. Краснокнижного хищника удалось запечатлеть на смартфон посетителям туристического маршрута заповедника",— говорится в сообщении.
Видео снято из автомобиля. На кадрах видно, что леопард отдыхает в густых зарослях, отмечают ученые.
"Испытал восторг, трепет от соприкосновения с прекрасным. Мне удалось увидеть красивого, грациозного и в то же время спокойного, уверенного в себе хищника", — приводит нацпарк слова посетителя Евгения Кормушина.
Постановлением правительства РФ от 3 декабря 2019 года территория заповедника "Земля леопарда" расширилась за счет включения в ее состав кластерного участка на полуострове Гамова. Ранее там располагался оленепарк. Ожидалось, что при уменьшении антропогенного воздействия участок на полуострове позволит расширить ареал дальневосточного леопарда. Летом 2022 года ученые впервые с начала XXI века зафиксировали появление этого хищника у полуострова Гамова. Он попал на кадры фотоловушки с добычей в местной оленеферме.
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