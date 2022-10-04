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В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда

В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда - РИА Новости, 04.10.2022

В Приморье туристам удалось снять на видео леопарда

Посетители нацпарка "Земля леопарда" в Приморье сняли на видео дальневосточного леопарда, который стал первым с начала XXI века зафиксированным представителем... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T04:43

2022-10-04T04:43

2022-10-04T04:43

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Посетители нацпарка "Земля леопарда" в Приморье сняли на видео дальневосточного леопарда, который стал первым с начала XXI века зафиксированным представителем этого вида на полуострове Гамова, сообщает учреждение."Дикий дальневосточный леопард, впервые зафиксированный у полуострова Гамова в Приморье, успешно освоился на новой территории, где редчайших кошек не видели долгое время. Краснокнижного хищника удалось запечатлеть на смартфон посетителям туристического маршрута заповедника",— говорится в сообщении.Видео снято из автомобиля. На кадрах видно, что леопард отдыхает в густых зарослях, отмечают ученые."Испытал восторг, трепет от соприкосновения с прекрасным. Мне удалось увидеть красивого, грациозного и в то же время спокойного, уверенного в себе хищника", — приводит нацпарк слова посетителя Евгения Кормушина.Постановлением правительства РФ от 3 декабря 2019 года территория заповедника "Земля леопарда" расширилась за счет включения в ее состав кластерного участка на полуострове Гамова. Ранее там располагался оленепарк. Ожидалось, что при уменьшении антропогенного воздействия участок на полуострове позволит расширить ареал дальневосточного леопарда. Летом 2022 года ученые впервые с начала XXI века зафиксировали появление этого хищника у полуострова Гамова. Он попал на кадры фотоловушки с добычей в местной оленеферме.

https://ria.ru/20220813/leopard-1809381854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ано дальневосточные леопарды, россия, приморский край