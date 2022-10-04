https://ria.ru/20221004/prigovor-1821376985.html

Фигуранты дела о гибели 24 человек в метро Москвы получили условные сроки

Фигуранты дела о гибели 24 человек в метро Москвы получили условные сроки - РИА Новости, 04.10.2022

Фигуранты дела о гибели 24 человек в метро Москвы получили условные сроки

Пресненский суд Москвы назначил условные сроки фигурантам дела о коммерческом подкупе, возбужденном после гибели 24 человек в московском метро в 2014 году,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:12

2022-10-04T12:12

2022-10-04T12:16

происшествия

москва

московский метрополитен

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил условные сроки фигурантам дела о коммерческом подкупе, возбужденном после гибели 24 человек в московском метро в 2014 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее судимый экс-заместитель директора ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов получил 2 года условно с аналогичным по времени испытательным сроком, должностные лица ГУП "Московский метрополитен" Николай Мельников и Виталий Соколов приговорены к 3 и 2 годам условно с двухлетним испытательным сроком. В зависимости от роли каждого они обвинялись в передаче или получении коммерческого подкупа за незаконные действия.“Приговор был оглашен в понедельник”, - добавил собеседник агентства.Как ранее сообщали в СК, ООО "Спецтехреконструкция" в 2013 году должно было сделать врезку стрелочного перевода на путях перегона "Парк Победы" – "Славянский бульвар" с монтажом контактного рельса по второму главному пути в районе второго стрелочного перевода, однако в штате компании отсутствовали квалифицированные работники для таких работ.Круглов, по данным следствия, хотел создать видимость успешного выполнения обязанностей и предложил Мельникову за вознаграждение организовать монтаж контактного рельса силами сотрудников столичного метро, что не было предусмотрено приказом об этих работах. Мельников привлек своего подчиненного, мастера пути Виталия Соколова, а тот поручил выполнение работ монтерам. Как добавили в СК, за проведение работ Круглов передал соучастникам 150 тысяч рублей.Преступление было выявлено при расследовании дела об аварии в Московском метрополитене, когда 15 июля 2014 года в перегоне тоннеля между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло крушение электропоезда. В результате 24 человека погибли и 188 получили телесные повреждения различной степени тяжести."Собранные доказательства подтвердили, что причиной крушения поезда явилось отсутствие рабочей и соединительной тяг, то есть ненадлежащее соединение между собой правого и левого остряков, приведшее к самопроизвольному примыканию левого остряка к левому рамному рельсу", - говорилось в сообщении.Фотовидеотехническая судебная экспертиза позволила установить отсутствие посторонних предметов перед электропоездом, а также начавшееся изменение первоначального положения остряка стрелочного перевода, что свидетельствует о разрыве проволоки, установленной одним из работников вместо штатного крепления. Следствие установило причинно-следственную связь между действиями обвиняемых и произошедшей аварией.Ранее Круглов и еще трое работников столичного метро были признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена и осуждены. Круглов в 2015 году получил 5,5 лет колонии, впоследствии президиум Мосгорсуда изменил место отбытия наказания на колонию-поселение.

https://ria.ru/20140715/1015995747.html

https://ria.ru/20140823/1021088594.html

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Спасатели эвакуировали пострадавших после ЧП в столичном метро Спасательные работы продолжаются после ЧП в столичном метро, в ходе которого погибли по меньшей мере 20 человек и около 160 пострадали. Смотрите кадры, снятые у станции "Парк Победы". 2022-10-04T12:12 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд