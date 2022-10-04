https://ria.ru/20221004/potoki-1821431128.html

Запад не скрывал действий по разрушению "Северных потоков", заявил Краснов

Запад не скрывал действий по разрушению "Северных потоков", заявил Краснов - РИА Новости, 04.10.2022

Запад не скрывал действий по разрушению "Северных потоков", заявил Краснов

Западные страны после угроз уничтожить "Северные потоки" не особо пытались скрыть свои деятельность по разрушению этой инфраструктуры, заявил генеральный... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:28

2022-10-04T14:28

2022-10-04T19:28

игорь краснов

россия

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

природный газ

в мире

европа

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ХАНОЙ, 4 окт — РИА Новости. Западные страны после угроз уничтожить "Северные потоки" не особо пытались скрыть свои деятельность по разрушению этой инфраструктуры, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком."Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая", — рассказал он.Вьетнам остается стратегическим партнером России, что, по мнению Краснова, особенно ценно в условиях постоянных провокаций и распространения дезинформации.Утечку газа на "Северных потоках" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что в феврале Джо Байден публично заявил о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. При этом сам Белый дом заявлял, что американский лидер обещал не допустить запуска "Северного потока — 2", а не уничтожить его.В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html

https://ria.ru/20221004/potok-1821313755.html

https://ria.ru/20221004/gazoprovod-1821249821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

игорь краснов, россия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", природный газ, в мире, европа