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Запад не скрывал действий по разрушению "Северных потоков", заявил Краснов - РИА Новости, 04.10.2022
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Запад не скрывал действий по разрушению "Северных потоков", заявил Краснов
Запад не скрывал действий по разрушению "Северных потоков", заявил Краснов - РИА Новости, 04.10.2022
Запад не скрывал действий по разрушению "Северных потоков", заявил Краснов
Западные страны после угроз уничтожить "Северные потоки" не особо пытались скрыть свои деятельность по разрушению этой инфраструктуры, заявил генеральный... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:28
2022-10-04T19:28
игорь краснов
россия
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
природный газ
в мире
европа
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ХАНОЙ, 4 окт — РИА Новости. Западные страны после угроз уничтожить "Северные потоки" не особо пытались скрыть свои деятельность по разрушению этой инфраструктуры, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком."Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая", — рассказал он.Вьетнам остается стратегическим партнером России, что, по мнению Краснова, особенно ценно в условиях постоянных провокаций и распространения дезинформации.Утечку газа на "Северных потоках" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что в феврале Джо Байден публично заявил о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. При этом сам Белый дом заявлял, что американский лидер обещал не допустить запуска "Северного потока — 2", а не уничтожить его.В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html
https://ria.ru/20221004/potok-1821313755.html
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игорь краснов, россия, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", природный газ, в мире, европа
Игорь Краснов, Россия, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Природный газ, В мире, Европа
14:28 04.10.2022 (обновлено: 19:28 04.10.2022)
 
Запад не скрывал действий по разрушению "Северных потоков", заявил Краснов

Генпрокурор Краснов: Запад не особо скрывал свои действия по разрушению "Северных потоков"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор России Игорь Краснов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Архивное фото
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ХАНОЙ, 4 окт — РИА Новости. Западные страны после угроз уничтожить "Северные потоки" не особо пытались скрыть свои деятельность по разрушению этой инфраструктуры, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
"Сначала они заявили о намерениях уничтожить данную инфраструктуру, затем не особо пытались скрыть свои действия по ее разрушению, а в конечном итоге обвиняют в диверсии Россию. Согласитесь, полная шизофрения, причем массовая", — рассказал он.
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Утечку газа на "Северных потоках" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
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Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов.
В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что в феврале Джо Байден публично заявил о возможности "покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины. При этом сам Белый дом заявлял, что американский лидер обещал не допустить запуска "Северного потока — 2", а не уничтожить его.
В Кремле назвали ЧП на газопроводах актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО во время учений с финским быстроходным ракетным катером FNS Hanko в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Игорь КрасновРоссияСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Природный газВ миреЕвропа
 
 
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