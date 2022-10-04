https://ria.ru/20221004/potok-1821518540.html

В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2"

В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2" - РИА Новости, 04.10.2022

В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2"

Nord Stream 2 AG начнет обследование "Северного потока — 2" после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:57

2022-10-04T17:57

2022-10-04T18:26

экономика

nord stream 2 ag

северный поток — 2

швеция

авария на "северных потоках"

в мире

россия

природный газ

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Nord Stream 2 AG начнет обследование "Северного потока — 2" после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления, сообщил РИА Новости оператор газопровода."Компания-оператор "Северного потока — 2" взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление", - рассказали в компании.Nord Stream 2 AG уточнил, что полиция Копенгагена сейчас занимается расследованием на месте преступления на нитке газопровода "Северный поток — 2" в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), в ИЭЗ Швеции зона утечки оцеплена шведской береговой охраной.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/sevpotoki-1821499004.html

https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html

https://ria.ru/20221004/gaz-1821466354.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, nord stream 2 ag, северный поток — 2, швеция, авария на "северных потоках", в мире, россия, природный газ, газпром, северный поток