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В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2" - РИА Новости, 04.10.2022
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В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2"
В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2" - РИА Новости, 04.10.2022
В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2"
Nord Stream 2 AG начнет обследование "Северного потока — 2" после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:57
2022-10-04T18:26
экономика
nord stream 2 ag
северный поток — 2
швеция
авария на "северных потоках"
в мире
россия
природный газ
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Nord Stream 2 AG начнет обследование "Северного потока — 2" после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления, сообщил РИА Новости оператор газопровода."Компания-оператор "Северного потока — 2" взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление", - рассказали в компании.Nord Stream 2 AG уточнил, что полиция Копенгагена сейчас занимается расследованием на месте преступления на нитке газопровода "Северный поток — 2" в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), в ИЭЗ Швеции зона утечки оцеплена шведской береговой охраной.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно."Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/sevpotoki-1821499004.html
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экономика, nord stream 2 ag, северный поток — 2, швеция, авария на "северных потоках", в мире, россия, природный газ, газпром, северный поток
Экономика, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Швеция, Авария на "Северных потоках", В мире, Россия, Природный газ, Газпром, Северный поток
17:57 04.10.2022 (обновлено: 18:26 04.10.2022)
 
В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2"

Nord Stream 2 AG начнет обследование "Северного потока — 2" после завершения расследования

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Nord Stream 2 AG начнет обследование "Северного потока — 2" после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления, сообщил РИА Новости оператор газопровода.
"Компания-оператор "Северного потока — 2" взаимодействует со всеми задействованными государственными органами и приступит к обследованию и оценке состояния газопровода, когда будет завершено полицейское расследование на месте преступления и снято оцепление", - рассказали в компании.
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Nord Stream 2 AG уточнил, что полиция Копенгагена сейчас занимается расследованием на месте преступления на нитке газопровода "Северный поток — 2" в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ), в ИЭЗ Швеции зона утечки оцеплена шведской береговой охраной.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.
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Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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ЭкономикаNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ШвецияАвария на "Северных потоках"В миреРоссияПриродный газГазпромСеверный поток
 
 
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