https://ria.ru/20221004/potok-1821313755.html
В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"
В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2022
В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"
Взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:29
2022-10-04T04:29
2022-10-04T04:29
в мире
мария захарова
россия
германия
украина
северный поток — 2
северный поток
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.По его словам, ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей Германии, что рискует привести к образования "трещин" в вопросе поддержки Киева.Газета приводит мнение неназванных официальных лиц и аналитиков, которые считают, что инцидент может снизить поддержку ограничительных мер в отношении Москвы.Утечку голубого топлива обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор NordStream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма.
https://ria.ru/20220927/lumbin-1819717850.html
https://ria.ru/20221002/potok-1820932309.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_610adb630e666a735e04dbded69b33dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, россия, германия, украина, северный поток — 2, северный поток, нато
В мире, Мария Захарова, Россия, Германия, Украина, Северный поток — 2, Северный поток, НАТО
В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"
NYT: взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине