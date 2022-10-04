https://ria.ru/20221004/potok-1821313755.html

В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"

В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2022

В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"

Взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T04:29

2022-10-04T04:29

2022-10-04T04:29

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северный поток — 2

северный поток

нато

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.По его словам, ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей Германии, что рискует привести к образования "трещин" в вопросе поддержки Киева.Газета приводит мнение неназванных официальных лиц и аналитиков, которые считают, что инцидент может снизить поддержку ограничительных мер в отношении Москвы.Утечку голубого топлива обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор NordStream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма.

https://ria.ru/20220927/lumbin-1819717850.html

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