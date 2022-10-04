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В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2022
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В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"
В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 04.10.2022
В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"
Взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:29
2022-10-04T04:29
в мире
мария захарова
россия
германия
украина
северный поток — 2
северный поток
нато
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.По его словам, ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей Германии, что рискует привести к образования "трещин" в вопросе поддержки Киева.Газета приводит мнение неназванных официальных лиц и аналитиков, которые считают, что инцидент может снизить поддержку ограничительных мер в отношении Москвы.Утечку голубого топлива обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор NordStream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма.
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в мире, мария захарова, россия, германия, украина, северный поток — 2, северный поток, нато
В мире, Мария Захарова, Россия, Германия, Украина, Северный поток — 2, Северный поток, НАТО
04:29 04.10.2022
 
В ФРГ предупредили Украину о проблеме после взрывов на "Северных потоках"

NYT: взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Взрывы на "Северных потоках" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.
По его словам, ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей Германии, что рискует привести к образования "трещин" в вопросе поддержки Киева.

"В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции (против России. — Прим. ред.) в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой", — отметил Квент.

Газета приводит мнение неназванных официальных лиц и аналитиков, которые считают, что инцидент может снизить поддержку ограничительных мер в отношении Москвы.

"Протестные настроения из-за повышения цен на энергоносители, а также санкций против России, которые многие считают причиной нынешних экономических трудностей, растут в разных уголках Европы", — говорится в публикации.

Утечку голубого топлива обнаружили 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Как заявила компания-оператор NordStream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
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За "Северный поток – 2": тысячи людей в Лубмине вышли на акцию протестаТысячи людей вышли на улицы Лубмина на акцию против высоких цен на энергоресурсы. Они также требовали от властей открыть газопровод "Северный поток – 2".
Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". В Кремле произошедшее назвали актом международного терроризма.
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В миреМария ЗахароваРоссияГерманияУкраинаСеверный поток — 2Северный потокНАТО
 
 
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