https://ria.ru/20221004/pomosch-1821556346.html

В новый пакет американской помощи Украине войдут четыре HIMARS, 32 гаубицы

В новый пакет американской помощи Украине войдут четыре HIMARS, 32 гаубицы - РИА Новости, 04.10.2022

В новый пакет американской помощи Украине войдут четыре HIMARS, 32 гаубицы

Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:39

2022-10-04T20:39

2022-10-04T20:52

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

сергей лавров

технологии

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин, сообщил Пентагон.Стоимость имущества, передаваемого украинским военным со складов американской армии, составляет 625 миллионов долларов.В пакет вошли четыре РСЗО HIMARS с боеприпасами, 16 гаубиц калибра 155 миллиметра, столько же 105-миллиметровых орудий, 75 тысяч 155-милимметровых артиллерийских снарядов, 500 управляемых снарядов того же калибра, 300 тысяч мин для 120-милимметровых минометов, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия.Украина также получит 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore, тысячу 155-милимметровых выстрелов для дистанционного разминирования и снаряжение для постановки заграждений.С начала боевых действий Украина получила от США военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, сергей лавров, технологии, россия, нато