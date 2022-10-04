20:39 04.10.2022 (обновлено: 20:52 04.10.2022)
В новый пакет американской помощи Украине войдут четыре HIMARS, 32 гаубицы
Пентагон: США выделят Украине четыре HIMARS, 32 гаубицы, 200 бронемашин, снаряды и мины
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин, сообщил Пентагон.
Стоимость имущества, передаваемого украинским военным со складов американской армии, составляет 625 миллионов долларов.
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В пакет вошли четыре РСЗО HIMARS с боеприпасами, 16 гаубиц калибра 155 миллиметра, столько же 105-миллиметровых орудий, 75 тысяч 155-милимметровых артиллерийских снарядов, 500 управляемых снарядов того же калибра, 300 тысяч мин для 120-милимметровых минометов, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия.
Украина также получит 200 бронированных внедорожников MaxxPro MRAP, противопехотные мины Claymore, тысячу 155-милимметровых выстрелов для дистанционного разминирования и снаряжение для постановки заграждений.
С начала боевых действий Украина получила от США военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.