https://ria.ru/20221004/pomosch-1821545854.html

США выделят военную помощь Украине

США выделят военную помощь Украине - РИА Новости, 04.10.2022

США выделят военную помощь Украине

Президент США Джо Байден сообщил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским о выделении Украине очередной партии военной помощи, включающей реактивные... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:51

2022-10-04T19:51

2022-10-04T20:21

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским о выделении Украине очередной партии военной помощи, включающей реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины, сообщил Белый дом.Стоимость поставок составит 625 миллионов долларов."Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, которая защищается от российской агрессии, столько, сколько потребуется, включая выделение сегодня нового 625-миллионного пакета оборонного содействия, в который входят дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, бронированные автомобили", - сказано в пресс-релизе.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

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в мире, сша, джо байден, украина, нато, россия, донбасс, владимир зеленский, сергей лавров