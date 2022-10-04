https://ria.ru/20221004/pomosch-1821540666.html

В Италии рассказали о пятом пакете военной помощи Украине

В Италии рассказали о пятом пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 04.10.2022

В Италии рассказали о пятом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) сообщил о содержании будущего пятого... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:26

2022-10-04T19:26

2022-10-04T19:26

специальная военная операция на украине

в мире

лоренцо гуэрини

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

италия

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РИМ, 4 окт – РИА Новости. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини на заседании парламентского комитета по безопасности республики (Copasir) сообщил о содержании будущего пятого межведомственного декрета о поставках военной помощи Украине."В ходе слушаний министр проинформировал комитет о продолжающемся конфликте между Россией и Украиной в связи с его недавними и многочисленными последствиями для геополитического сценария", - заявил председатель Copasir, сенатор Адольфо Урсо."Во время слушаний также было исчерпывающим образом обсуждено содержание пятого межведомственного постановления, которое разрешит передачу военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины", - заявил Урсо.Как замглавы Минобороны Италии Джорджо Муле, участники заседания выступили за параметры нового декрета единогласно.Аналогичное заседание Copasir по четвертому пакету вооружений состоялось в конце июля.В марте парламент Италии одобрил правительственный законопроект, который предусматривает предоставление разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Содержание этих пакетов остаётся засекреченным.Посольство России в Италии опубликовало в соцсетях пост с фотографией итальянских артиллерийских снарядов, которые предположительно применяются на Украине."Поставки оружия Украине не способствуют снижению счетов за коммунальные услуги", - сообщила дипмиссия.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221003/pomosch-1821231467.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лоренцо гуэрини, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, италия, министерство обороны италии, нато, парламент италии