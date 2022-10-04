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Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям - РИА Новости, 04.10.2022
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Республика Адыгея
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Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям
Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям - РИА Новости, 04.10.2022
Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал оказать помощь мобилизованным и поддержку их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:14
2022-10-04T12:14
республика адыгея
мурат кумпилов
частичная мобилизация в россии
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МАЙКОП, 4 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал оказать помощь мобилизованным и поддержку их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов побывал в расположении 227-й артиллерийской бригады, где сейчас проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные жители республики, отмечается в релизе. Он побеседовал с призванными на воинскую службу земляками и проверил их обеспечение всем необходимым."И сегодня, и после отправки в зону проведения специальной военной операции мы готовы всегда помочь и поддержать вас. В процессе боевого слаживания и убытия в места постоянной дислокации мы будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами. Важно, чтобы вы успешно выполнили задачи и благополучно вернулись домой – живыми и здоровыми", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Отмечается, что глава республики также подчеркнул, что и семьям бойцов будет оказываться поддержка. Волонтёры собрали пожелания мобилизованных, которые будут переданы на исполнение муниципальным властям, командир сформированного дивизиона будет находиться на постоянном контакте с ответственными лицами в администрации главы Адыгеи, говорится в сообщении.
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мурат кумпилов, частичная мобилизация в россии
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Частичная мобилизация в России
12:14 04.10.2022
 

Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
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МАЙКОП, 4 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал оказать помощь мобилизованным и поддержку их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов побывал в расположении 227-й артиллерийской бригады, где сейчас проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные жители республики, отмечается в релизе. Он побеседовал с призванными на воинскую службу земляками и проверил их обеспечение всем необходимым.
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"И сегодня, и после отправки в зону проведения специальной военной операции мы готовы всегда помочь и поддержать вас. В процессе боевого слаживания и убытия в места постоянной дислокации мы будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами. Важно, чтобы вы успешно выполнили задачи и благополучно вернулись домой – живыми и здоровыми", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
Отмечается, что глава республики также подчеркнул, что и семьям бойцов будет оказываться поддержка. Волонтёры собрали пожелания мобилизованных, которые будут переданы на исполнение муниципальным властям, командир сформированного дивизиона будет находиться на постоянном контакте с ответственными лицами в администрации главы Адыгеи, говорится в сообщении.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловЧастичная мобилизация в России
 
 
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