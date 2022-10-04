https://ria.ru/20221004/pomosch-1821377506.html

Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям

Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям - РИА Новости, 04.10.2022

Глава Адыгеи пообещал помощь мобилизованным и их семьям

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал оказать помощь мобилизованным и поддержку их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:14

2022-10-04T12:14

2022-10-04T12:14

республика адыгея

мурат кумпилов

частичная мобилизация в россии

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МАЙКОП, 4 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообещал оказать помощь мобилизованным и поддержку их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов побывал в расположении 227-й артиллерийской бригады, где сейчас проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные жители республики, отмечается в релизе. Он побеседовал с призванными на воинскую службу земляками и проверил их обеспечение всем необходимым."И сегодня, и после отправки в зону проведения специальной военной операции мы готовы всегда помочь и поддержать вас. В процессе боевого слаживания и убытия в места постоянной дислокации мы будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами. Важно, чтобы вы успешно выполнили задачи и благополучно вернулись домой – живыми и здоровыми", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Отмечается, что глава республики также подчеркнул, что и семьям бойцов будет оказываться поддержка. Волонтёры собрали пожелания мобилизованных, которые будут переданы на исполнение муниципальным властям, командир сформированного дивизиона будет находиться на постоянном контакте с ответственными лицами в администрации главы Адыгеи, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220929/adygeya-1820343705.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, частичная мобилизация в россии