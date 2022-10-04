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В Польшу с начала октября не пустили более 120 россиян - РИА Новости, 04.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221004/polsha-1821533396.html
В Польшу с начала октября не пустили более 120 россиян
В Польшу с начала октября не пустили более 120 россиян - РИА Новости, 04.10.2022
В Польшу с начала октября не пустили более 120 россиян
С начала октября в Польшу не пропустили 127 граждан России, сообщает пограничная стража республики. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:56
2022-10-04T18:56
туризм
евросоюз
польша
россия
мариуш каминьский
калининградская область
туризм
новости - туризм
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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. С начала октября в Польшу не пропустили 127 граждан России, сообщает пограничная стража республики."В октябре в Польшу въехало 896 граждан России, в то же время выехало - 1310 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основном россияне прибывают в Польшу через Калининградскую область."В то же время сотрудники пограничной стражи не позволили въезд в Польшу 127 гражданам России", - говорится в сообщении.Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский 19 сентября подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России. Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией ввела временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности". Ограничена возможность въезда в Шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.Как указали польские власти, ограничения не вводят полного запрета на въезд, так как будут делаться "разумные исключения для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".
https://ria.ru/20220920/estoniya-1818012827.html
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евросоюз, польша, россия, мариуш каминьский, калининградская область, туризм, новости - туризм
Туризм, Евросоюз, Польша, Россия, Мариуш Каминьский, Калининградская область, Туризм, Новости - Туризм
18:56 04.10.2022
 
В Польшу с начала октября не пустили более 120 россиян

Пограничная стража Польши с начала октября не пропустила 127 россиян

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкТаможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области
Таможенный пост Багратионовск в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Таможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. С начала октября в Польшу не пропустили 127 граждан России, сообщает пограничная стража республики.
"В октябре в Польшу въехало 896 граждан России, в то же время выехало - 1310 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основном россияне прибывают в Польшу через Калининградскую область.
Пограничный столб на эстонско-российской границе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 01:51
Эстония в первый день запрета на въезд по шенгену не пустила десять россиян
"В то же время сотрудники пограничной стражи не позволили въезд в Польшу 127 гражданам России", - говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский 19 сентября подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России. Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией ввела временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности". Ограничена возможность въезда в Шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.
Как указали польские власти, ограничения не вводят полного запрета на въезд, так как будут делаться "разумные исключения для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".
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