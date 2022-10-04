https://ria.ru/20221004/polsha-1821533396.html

В Польшу с начала октября не пустили более 120 россиян

В Польшу с начала октября не пустили более 120 россиян - РИА Новости, 04.10.2022

В Польшу с начала октября не пустили более 120 россиян

С начала октября в Польшу не пропустили 127 граждан России, сообщает пограничная стража республики. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:56

2022-10-04T18:56

2022-10-04T18:56

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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. С начала октября в Польшу не пропустили 127 граждан России, сообщает пограничная стража республики."В октябре в Польшу въехало 896 граждан России, в то же время выехало - 1310 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основном россияне прибывают в Польшу через Калининградскую область."В то же время сотрудники пограничной стражи не позволили въезд в Польшу 127 гражданам России", - говорится в сообщении.Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский 19 сентября подписал распоряжение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан России. Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией ввела временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности". Ограничена возможность въезда в Шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.Как указали польские власти, ограничения не вводят полного запрета на въезд, так как будут делаться "разумные исключения для диссидентов, гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".

https://ria.ru/20220920/estoniya-1818012827.html

https://ria.ru/20220913/litva-1816575925.html

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евросоюз, польша, россия, мариуш каминьский, калининградская область, туризм, новости - туризм