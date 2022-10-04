https://ria.ru/20221004/polsha-1821520300.html
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие - РИА Новости, 04.10.2022
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие НАТО. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:05
2022-10-04T18:05
2022-10-04T18:05
в мире
ярослав качиньский
анджей дуда
польша
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право и справедливость
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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие НАТО.Ранее президент издание Gazeta Polska анонсировала интервью с президентом республики Анджеем Дудой на тему участия Польши в программе Nuclear sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие."Данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим", - сказал Качиньский в интервью Польскому радио."Этой программой раньше пользовались несколько стран. Но сейчас только Турция, если я не ошибаюсь", - добавил он.
https://ria.ru/20221004/peskov-1821398718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ярослав качиньский, анджей дуда, польша, сша, право и справедливость, нато
В мире, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда, Польша, США, Право и справедливость, НАТО
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие
Глава польской партии PiS Качиньский предложил США разместить в стране ядерное оружие НАТО