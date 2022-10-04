Рейтинг@Mail.ru
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/polsha-1821520300.html
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие - РИА Новости, 04.10.2022
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие НАТО. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:05
2022-10-04T18:05
в мире
ярослав качиньский
анджей дуда
польша
сша
право и справедливость
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796945606_0:184:2829:1775_1920x0_80_0_0_bc9afce8ccbb635f384c66b66b5dd9a9.jpg
ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие НАТО.Ранее президент издание Gazeta Polska анонсировала интервью с президентом республики Анджеем Дудой на тему участия Польши в программе Nuclear sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие."Данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим", - сказал Качиньский в интервью Польскому радио."Этой программой раньше пользовались несколько стран. Но сейчас только Турция, если я не ошибаюсь", - добавил он.
https://ria.ru/20221004/peskov-1821398718.html
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821419880.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796945606_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_de5f1fcc3be74933f49130d52819a15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ярослав качиньский, анджей дуда, польша, сша, право и справедливость, нато
В мире, Ярослав Качиньский, Анджей Дуда, Польша, США, Право и справедливость, НАТО
18:05 04.10.2022
 
Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие

Глава польской партии PiS Качиньский предложил США разместить в стране ядерное оружие НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер правящей польской партии Закон и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие НАТО.
Ранее президент издание Gazeta Polska анонсировала интервью с президентом республики Анджеем Дудой на тему участия Польши в программе Nuclear sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:24
Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия
"Данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим", - сказал Качиньский в интервью Польскому радио.
"Этой программой раньше пользовались несколько стран. Но сейчас только Турция, если я не ошибаюсь", - добавил он.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:11
На Украине выпустили рекомендации на случай ядерной атаки
 
В миреЯрослав КачиньскийАнджей ДудаПольшаСШАПраво и справедливостьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала