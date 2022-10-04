https://ria.ru/20221004/polsha-1821520300.html

Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие

Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие - РИА Новости, 04.10.2022

Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие НАТО. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:05

2022-10-04T18:05

2022-10-04T18:05

в мире

ярослав качиньский

анджей дуда

польша

сша

право и справедливость

нато

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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране разместили американское ядерное оружие НАТО.Ранее президент издание Gazeta Polska анонсировала интервью с президентом республики Анджеем Дудой на тему участия Польши в программе Nuclear sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие."Данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение. Посмотрим", - сказал Качиньский в интервью Польскому радио."Этой программой раньше пользовались несколько стран. Но сейчас только Турция, если я не ошибаюсь", - добавил он.

https://ria.ru/20221004/peskov-1821398718.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821419880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ярослав качиньский, анджей дуда, польша, сша, право и справедливость, нато