https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html

Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины

Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины - РИА Новости, 04.10.2022

Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины

Президент Польши призвал страны НАТО наращивать производство оружия для передачи его Украине. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:26

2022-10-04T15:26

2022-10-04T15:31

павел солох

владимир путин

польша

россия

украина

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg

ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Польши призвал страны НАТО наращивать производство оружия для передачи его Украине."Сегодня Украина нуждается прежде всего в вооружении. Мы его даем все еще мало. Обеспечение поставок оружия Украине требует увеличения производственных возможностей оборонной промышленности на обеих сторонах Атлантики", - говорится в обращении Дуды к участникам Варшавского форума по безопасности, которое зачитал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох."В данный момент мы производим мало, медленно для того, чтобы поддерживать Украину и одновременно усиливать свой потенциал по отношению росту угрозы со стороны России", - отметил Дуда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821397904.html

https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html

польша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел солох, владимир путин, польша, россия, украина, нато, в мире