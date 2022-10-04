Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/polsha-1821461887.html
Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины
Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины - РИА Новости, 04.10.2022
Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины
Президент Польши призвал страны НАТО наращивать производство оружия для передачи его Украине. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:26
2022-10-04T15:31
павел солох
владимир путин
польша
россия
украина
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg
ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Польши призвал страны НАТО наращивать производство оружия для передачи его Украине."Сегодня Украина нуждается прежде всего в вооружении. Мы его даем все еще мало. Обеспечение поставок оружия Украине требует увеличения производственных возможностей оборонной промышленности на обеих сторонах Атлантики", - говорится в обращении Дуды к участникам Варшавского форума по безопасности, которое зачитал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох."В данный момент мы производим мало, медленно для того, чтобы поддерживать Украину и одновременно усиливать свой потенциал по отношению росту угрозы со стороны России", - отметил Дуда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821397904.html
https://ria.ru/20221002/giperzvuk-1820105533.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:0:2607:1955_1920x0_80_0_0_c5c4507d9344287775b74ad25294d553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел солох, владимир путин, польша, россия, украина, нато, в мире
Павел Солох, Владимир Путин, Польша, Россия, Украина, НАТО, В мире
15:26 04.10.2022 (обновлено: 15:31 04.10.2022)
 
Президент Польши призвал НАТО наращивать производство оружия для Украины

Президент Польши Дуда призвал НАТО наращивать производство оружия для поставок на Украину

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Польши призвал страны НАТО наращивать производство оружия для передачи его Украине.
"Сегодня Украина нуждается прежде всего в вооружении. Мы его даем все еще мало. Обеспечение поставок оружия Украине требует увеличения производственных возможностей оборонной промышленности на обеих сторонах Атлантики", - говорится в обращении Дуды к участникам Варшавского форума по безопасности, которое зачитал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:22Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что НАТО поставляет Киеву оружие через аэродром в Польше
"В данный момент мы производим мало, медленно для того, чтобы поддерживать Украину и одновременно усиливать свой потенциал по отношению росту угрозы со стороны России", - отметил Дуда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американские военнослужащие на военной базе в Скопье - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 08:00
"Уничтожим за час". На какое оружие сделал ставку Пентагон
 
Павел СолохВладимир ПутинПольшаРоссияУкраинаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала