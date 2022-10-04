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Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ - РИА Новости, 04.10.2022
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Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ
Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ - РИА Новости, 04.10.2022
Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:09
2022-10-04T12:44
в мире
польша
литва
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать.По данным президента, в сопредельных с Белоруссией странах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тысяч человек."Наибольшую активность проявляет Польша, заметил глава государства. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши", - сказал он.Президент подчеркнул, что "не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ". "Активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государственной границы Беларуси", - продолжил Лукашенко.Одновременно, добавил он, "под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий".
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в мире, польша, литва, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Польша, Литва, Александр Лукашенко, Белоруссия
12:09 04.10.2022 (обновлено: 12:44 04.10.2022)
 
Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у границ

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать.

"Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать", - приводит сайт президента Белоруссии слова Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

По данным президента, в сопредельных с Белоруссией странах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тысяч человек.
"Наибольшую активность проявляет Польша, заметил глава государства. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши", - сказал он.
Президент подчеркнул, что "не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ". "Активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государственной границы Беларуси", - продолжил Лукашенко.
Одновременно, добавил он, "под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий".
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