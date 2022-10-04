https://ria.ru/20221004/polsha-1821376135.html

Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ

Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ - РИА Новости, 04.10.2022

Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:09

2022-10-04T12:09

2022-10-04T12:44

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польша

литва

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать.По данным президента, в сопредельных с Белоруссией странах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тысяч человек."Наибольшую активность проявляет Польша, заметил глава государства. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши", - сказал он.Президент подчеркнул, что "не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ". "Активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государственной границы Беларуси", - продолжил Лукашенко.Одновременно, добавил он, "под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий".

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, литва, александр лукашенко, белоруссия