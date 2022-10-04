12:09 04.10.2022 (обновлено: 12:44 04.10.2022)
Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать.
"Польша наращивает военные силы у белорусских границ, Литва пытается не отставать", - приводит сайт президента Белоруссии слова Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.
По данным президента, в сопредельных с Белоруссией странах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тысяч человек.
"Наибольшую активность проявляет Польша, заметил глава государства. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши", - сказал он.
Президент подчеркнул, что "не снижается интенсивность разведывательных полетов вблизи наших границ". "Активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государственной границы Беларуси", - продолжил Лукашенко.
Одновременно, добавил он, "под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий".