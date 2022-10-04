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Полиция проводит проверку после конфликта водителей на дороге в Рязани - РИА Новости, 04.10.2022
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Полиция проводит проверку после конфликта водителей на дороге в Рязани
Полиция проводит проверку после конфликта водителей на дороге в Рязани - РИА Новости, 04.10.2022
Полиция проводит проверку после конфликта водителей на дороге в Рязани
Полиция проводит проверку после конфликта на дороге в Рязани, где один водитель совершил наезд на другого, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:50
2022-10-04T19:50
происшествия
авто
рязань
рязанская область
угибдд
volkswagen touareg
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РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта на дороге в Рязани, где один водитель совершил наезд на другого, сообщило УГИБДД по региону.В социальных сетях во вторник опубликовали видео, на котором видно, как водитель подходит к впереди стоящему автомобилю, затем садится за руль своего и совершает наезд на машину и стоящего рядом мужчину."Четвертого октября, примерно в 15.40, в городе Рязани вблизи дома №50 по улице Верхней 30-летний рязанец, управляя автомобилем "Лада", по предварительной информации, совершил наезд на пешехода – 27-летнего рязанца и припаркованный им автомобиль Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.
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происшествия, авто, рязань, рязанская область, угибдд, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Рязань, Рязанская область, УГИБДД, Volkswagen Touareg
19:50 04.10.2022
 
Полиция проводит проверку после конфликта водителей на дороге в Рязани

ГИБДД: полиция проводит проверку после конфликта между водителями на дороге в Рязани

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта на дороге в Рязани, где один водитель совершил наезд на другого, сообщило УГИБДД по региону.
В социальных сетях во вторник опубликовали видео, на котором видно, как водитель подходит к впереди стоящему автомобилю, затем садится за руль своего и совершает наезд на машину и стоящего рядом мужчину.
"Четвертого октября, примерно в 15.40, в городе Рязани вблизи дома №50 по улице Верхней 30-летний рязанец, управляя автомобилем "Лада", по предварительной информации, совершил наезд на пешехода – 27-летнего рязанца и припаркованный им автомобиль Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:12
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ПроисшествияАвтоРязаньРязанская областьУГИБДДVolkswagen Touareg
 
 
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