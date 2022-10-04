https://ria.ru/20221004/politsiya-1821545682.html

Полиция проводит проверку после конфликта водителей на дороге в Рязани

Полиция проводит проверку после конфликта водителей на дороге в Рязани - РИА Новости, 04.10.2022

Полиция проводит проверку после конфликта водителей на дороге в Рязани

Полиция проводит проверку после конфликта на дороге в Рязани, где один водитель совершил наезд на другого, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:50

2022-10-04T19:50

2022-10-04T19:50

происшествия

авто

рязань

рязанская область

угибдд

volkswagen touareg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

РЯЗАНЬ, 4 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта на дороге в Рязани, где один водитель совершил наезд на другого, сообщило УГИБДД по региону.В социальных сетях во вторник опубликовали видео, на котором видно, как водитель подходит к впереди стоящему автомобилю, затем садится за руль своего и совершает наезд на машину и стоящего рядом мужчину."Четвертого октября, примерно в 15.40, в городе Рязани вблизи дома №50 по улице Верхней 30-летний рязанец, управляя автомобилем "Лада", по предварительной информации, совершил наезд на пешехода – 27-летнего рязанца и припаркованный им автомобиль Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Проводится проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

https://ria.ru/20221004/konflikt-1821420814.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, рязань, рязанская область, угибдд, volkswagen touareg