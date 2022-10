https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

"Все для богатых". Лиз Трасс решила уничтожить экономику Великобритании

"Все для богатых". Лиз Трасс решила уничтожить экономику Великобритании - РИА Новости, 04.10.2022

"Все для богатых". Лиз Трасс решила уничтожить экономику Великобритании

В британском Бирмингеме проходит съезд консерваторов, не сулящий им ничего хорошего. Рейтинг Лиз Трасс, которую всего месяц назад избрали партийным лидером и...

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:08

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В британском Бирмингеме проходит съезд консерваторов, не сулящий им ничего хорошего. Рейтинг Лиз Трасс, которую всего месяц назад избрали партийным лидером и премьер-министром, стремительно падает. Почему Великобритания не может выбраться из затяжного кризиса — в материале РИА Новости.Крутое пикеПо данным исследовательского центра Opinium, за последнюю неделю сентября популярность консерваторов снизилась на семь пунктов — до 27 процентов, а лейбористы, наоборот, прибавили — до 46. У самой Трасс результаты еще хуже: падение с 25 до 18 процентов и увеличение числа недовольных ею с 34 до 55. Как отмечает The Guardian, даже у предшественника Бориса Джонсона накануне отставки положение было лучше. Reuters пишет, что Трасс за неделю добилась столь же "отвратительных" показателей доверия, к которым Тереза Мэй и Джонсон шли несколько лет.А лидера Лейбористской партии Кира Стармера в стране поддерживают все больше. По последним опросам, 35 процентов британцев считают его лучшим кандидатом в премьер-министры. При этом 18 процентов, проголосовавших в 2019-м за консерваторов, теперь готовы поддержать их оппонентов.Большое недовольство у избирателей вызвал закон о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40 процентов для тех, кто зарабатывает больше 150 тысяч фунтов стерлингов в год. В результате казна недосчитается около 45 миллиардов, которые Лондон планирует занять у международных финансовых организаций. Однако МВФ раскритиковал Трасс за увеличение социального разрыва между бедными и богатыми. Кроме того, в фонде предупредили о высоком риске разогнать инфляцию.Одной только декларации о намерениях Трасс хватило, чтобы курс английской валюты и доллара сравнялся. В последний раз фунт был таким дешевым в 1985-м. Около 75 процентов британцев считают, что Консервативная партия утратила контроль над экономической ситуацией в стране. В частности, такого мнения придерживается 71 процент избирателей, которые три года назад проголосовали за тори.Тем не менее Трасс не намерена отказываться от экономической реформы. В интервью The Sunday Telegraph она заявила, что правительство просто не смогло объяснить людям все плюсы такой политики, но это дело поправимое. И подчеркнула, что решение принимал лично глава Минфина Квази Квартенг. Впрочем, в разрастании кризиса, по ее мнению, виноваты не британский власти, а президент России Владимир Путин.Посидела и хватитПо правилам консерваторов лидера нельзя отстранить от власти в первый год работы, но, по данным The Guardian, тори уже думают, как обойти запрет. Один из возможных сценариев — массовая отставка членов правительства. Другой — изменение партийных законов.Несколько бывших министров от тори на условиях анонимности сообщили газете, что Трасс — политический труп, но не все еще это понимают. Ее нужно как можно скорее отправить в отставку, чтобы в 2024-м у партии был шанс победить на выборах в парламент.Депутат от консерваторов Роб Пауэлл сказал Sky News, что объявление правительством плана реформ было "дурацким шоу", а от Трасс нужно избавиться, пока не поздно. Всего несогласие публично выразили 12 депутатов-тори. Неофициальным лидером этой группы стал бывший министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.Пока претендентов на замену Трасс не обсуждали, но в СМИ считают ее главным конкурентом Риши Сунака, проигравшего внутрипартийные выборы. Он не участвует в конференции с Бирмингеме, но среди консерваторов только ленивый не сравнивает его с действующим премьером. "Незримое присутствие Сунака будет ощущаться на съезде постоянно", — отмечает европейское отделение американского издания Politico.Букмекерские компании до сих пор не списывают со счетов и Бориса Джонсона. По опросам 48 процентов консервативно настроенных британцев уверены, что он был бы лучшим премьером, чем Трасс. Да и в самой партии много тех, кто вспоминает Джонсона с теплотой, потому что с его помощью тори разгромили лейбористов на парламентских выборах в 2019-м. Экс-премьер — готовая альтернатива. Другое дело, что его возвращение может окончательно похоронить репутацию Консервативной партии — ведь они сами совсем недавно избавились от него под давлением общественности.Игра на деньгиПарламентская оппозиция во главе с Киром Стармером призывает объединиться, чтобы сорвать реформу Трасс, которую он называет "угрозой национальной экономике" и "игрой на деньги британцев". В теневом правительстве (оппозиционном кабинете министров) считают, что следует немедленно остановить реализацию плана премьера, являющегося не чем иным, как безрассудным экономическим самобичеванием.Страстная поклонница Маргарет Тэтчер Трасс решила провести радикальные неолиберальные реформы, объясняет старший научный сотрудник отдела изучения европейской интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. "Помимо сокращения налогов для сверхбогатых, она хочет запустить массовую приватизацию и поднять ключевую ставку. Трасс надеется привлечь в страну инвестиции. Но рядовые британцы уверены: из-за такой политики сократятся рабочие места, а цены вырастут. Масштаб личности не позволяет ей стать второй Тэтчер", — рассуждает эксперт.Скорее всего, Трасс не усидит в премьерском кресле до 2024-го, полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина. "Ее выбрала партия, а не простые граждане. Это лишает Трасс той легитимности, которая была, например, у Джонсона. Решение тори изначально не нашло всеобщей поддержки среди британцев. Еще больше ситуация усугубилась после того, как Трасс полностью провалила налоговую политику — одно из самых сильных направлений консерваторов. Их электорат стал осознавать: не справляется с обязанностями и премьер, и весь кабинет министров, который она сформировала".Впрочем, нельзя сказать, что дни Трасс уже сочтены, уточняют опрошенные РИА Новости эксперты. В прошлом она неоднократно демонстрировала умение приспосабливаться к ситуации и в этот раз тоже может найти крайнего, на которого свалит ответственность за непопулярную реформу. К тому же не видно тех, кто хотел бы занять премьерское кресло, а не просто критиковать действующего главу правительства. В британской политической элите очень мало желающих управлять страной в условиях тяжелого экономического и политического кризиса.

