https://ria.ru/20221004/poligon-1821493007.html

Правительство выделит деньги на рекультивацию свалки в Переславле-Залесском

Правительство выделит деньги на рекультивацию свалки в Переславле-Залесском - РИА Новости, 04.10.2022

Правительство выделит деньги на рекультивацию свалки в Переславле-Залесском

Правительство РФ направит 395 миллионов рублей на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском, сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:38

2022-10-04T16:38

2022-10-04T16:38

ярославская область

михаил евраев

михаил мишустин

переславль-залесский

россия

ярославская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755378244_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_ec9b6d99f6c90ca9cbede8af8a3333fd.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Правительство РФ направит 395 миллионов рублей на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском, сообщает правительство Ярославской области.Губернатор региона Михаил Евраев назвал проект очень важным и долгожданным для Ярославской области."Мы приложили максимум усилий, чтобы получить по нему федеральную поддержку. Жители Переславля-Залесского с 2018 года ожидали рекультивации этого полигона. Даже закрытый, он представляет опасность для экологии округа. Люди из расположенной рядом деревни страдают от неприятного запаха и риска возгораний и задымлений. Значительный объем вложений со стороны федерального бюджета позволит нам реализовать этот проект. Еще 146 миллионов рублей мы выделим из регионального бюджета, уже предусмотрели это в поправках на 2022 год", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.Михаил Евраев добавил, что работы будут проведены в рамках федерального проекта "Чистая страна", начнутся они уже в этом году и завершатся в 2023 году.По данным правительства Ярославской области, рекультивируемый полигон был создан в 1957 году и закрыт в 2017 году. В настоящее время он заполнен коммунальными и промышленными отходами IV – V классов опасности, объем которых – свыше 390 тысяч кубометров. Общая площадь земельных отводов – более шести гектаров.Компания-подрядчик, как сообщает правительство области, будет определена по результатам конкурсной процедуры сразу после получения федеральных средств.

https://ria.ru/20220927/transport-1819776942.html

переславль-залесский

россия

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил евраев, михаил мишустин, переславль-залесский, россия, ярославская область