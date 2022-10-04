https://ria.ru/20221004/poligon-1821493007.html
Правительство выделит деньги на рекультивацию свалки в Переславле-Залесском
Правительство выделит деньги на рекультивацию свалки в Переславле-Залесском - РИА Новости, 04.10.2022
Правительство выделит деньги на рекультивацию свалки в Переславле-Залесском
Правительство РФ направит 395 миллионов рублей на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском, сообщает правительство Ярославской области. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:38
2022-10-04T16:38
2022-10-04T16:38
ярославская область
михаил евраев
михаил мишустин
переславль-залесский
россия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Правительство РФ направит 395 миллионов рублей на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском, сообщает правительство Ярославской области.Губернатор региона Михаил Евраев назвал проект очень важным и долгожданным для Ярославской области."Мы приложили максимум усилий, чтобы получить по нему федеральную поддержку. Жители Переславля-Залесского с 2018 года ожидали рекультивации этого полигона. Даже закрытый, он представляет опасность для экологии округа. Люди из расположенной рядом деревни страдают от неприятного запаха и риска возгораний и задымлений. Значительный объем вложений со стороны федерального бюджета позволит нам реализовать этот проект. Еще 146 миллионов рублей мы выделим из регионального бюджета, уже предусмотрели это в поправках на 2022 год", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.Михаил Евраев добавил, что работы будут проведены в рамках федерального проекта "Чистая страна", начнутся они уже в этом году и завершатся в 2023 году.По данным правительства Ярославской области, рекультивируемый полигон был создан в 1957 году и закрыт в 2017 году. В настоящее время он заполнен коммунальными и промышленными отходами IV – V классов опасности, объем которых – свыше 390 тысяч кубометров. Общая площадь земельных отводов – более шести гектаров.Компания-подрядчик, как сообщает правительство области, будет определена по результатам конкурсной процедуры сразу после получения федеральных средств.
https://ria.ru/20220927/transport-1819776942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил евраев, михаил мишустин, переславль-залесский, россия, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев, Михаил Мишустин, Переславль-Залесский, Россия, Ярославская область
Правительство выделит деньги на рекультивацию свалки в Переславле-Залесском
Правительство России направит деньги на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Правительство РФ направит 395 миллионов рублей на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском, сообщает правительство Ярославской области.
"На проект будет выделено 395 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках перераспределения средств нацпроекта "Экология". Соответствующее распоряжение подписал сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Губернатор региона Михаил Евраев
назвал проект очень важным и долгожданным для Ярославской области.
"Мы приложили максимум усилий, чтобы получить по нему федеральную поддержку. Жители Переславля-Залесского с 2018 года ожидали рекультивации этого полигона. Даже закрытый, он представляет опасность для экологии округа. Люди из расположенной рядом деревни страдают от неприятного запаха и риска возгораний и задымлений. Значительный объем вложений со стороны федерального бюджета позволит нам реализовать этот проект. Еще 146 миллионов рублей мы выделим из регионального бюджета, уже предусмотрели это в поправках на 2022 год", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Михаил Евраев добавил, что работы будут проведены в рамках федерального проекта "Чистая страна", начнутся они уже в этом году и завершатся в 2023 году.
По данным правительства Ярославской области, рекультивируемый полигон был создан в 1957 году и закрыт в 2017 году. В настоящее время он заполнен коммунальными и промышленными отходами IV – V классов опасности, объем которых – свыше 390 тысяч кубометров. Общая площадь земельных отводов – более шести гектаров.
Компания-подрядчик, как сообщает правительство области, будет определена по результатам конкурсной процедуры сразу после получения федеральных средств.