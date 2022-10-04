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В Тверской области увеличат поддержку сельхозтоваропроизводителей - РИА Новости, 04.10.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821504629.html
В Тверской области увеличат поддержку сельхозтоваропроизводителей
В Тверской области увеличат поддержку сельхозтоваропроизводителей - РИА Новости, 04.10.2022
В Тверской области увеличат поддержку сельхозтоваропроизводителей
В Тверской области увеличат поддержку местных сельхозтоваропроизводителей, в том числе занимающихся молочным скотоводством, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:04
2022-10-04T17:04
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 4 окт – РИА Новости. В Тверской области увеличат поддержку местных сельхозтоваропроизводителей, в том числе занимающихся молочным скотоводством, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято во вторник на заседании правительства Тверской области."Мы продолжаем работу по системной поддержке тверских сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично, никакие события не должны нарушать ход работы этой отрасли. Для Тверской области – это ключевое направление", - отметил губернатор региона Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.Увеличена ставка субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье с 249,9 рубля до 303,5 рубля на одну условную голову в месяц. Поддержкой смогут воспользоваться 15 хозяйств региона, специализирующихся на молочном и мясном скотоводстве, коневодстве, овцеводстве, звероводстве, птицеводстве.Кроме этого, повышена базовая ставка субсидии на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве на 1 корову с 2980,93 рубля до 3493,26 рубля. Потенциальные получатели поддержки – 18 хозяйств, расположенных в 13 муниципалитетах региона, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, экономика
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика
17:04 04.10.2022
 

В Тверской области увеличат поддержку сельхозтоваропроизводителей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТВЕРЬ, 4 окт – РИА Новости. В Тверской области увеличат поддержку местных сельхозтоваропроизводителей, в том числе занимающихся молочным скотоводством, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято во вторник на заседании правительства Тверской области.
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"Мы продолжаем работу по системной поддержке тверских сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично, никакие события не должны нарушать ход работы этой отрасли. Для Тверской области – это ключевое направление", - отметил губернатор региона Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.
Увеличена ставка субсидии на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье с 249,9 рубля до 303,5 рубля на одну условную голову в месяц. Поддержкой смогут воспользоваться 15 хозяйств региона, специализирующихся на молочном и мясном скотоводстве, коневодстве, овцеводстве, звероводстве, птицеводстве.
Кроме этого, повышена базовая ставка субсидии на стимулирование повышения продуктивности в молочном скотоводстве на 1 корову с 2980,93 рубля до 3493,26 рубля. Потенциальные получатели поддержки – 18 хозяйств, расположенных в 13 муниципалитетах региона, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
 
 
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