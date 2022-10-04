https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821500906.html

Правительство направило 15 миллиардов рублей на поддержку вузов

Правительство направило 15 миллиардов рублей на поддержку вузов - РИА Новости, 04.10.2022

Правительство направило 15 миллиардов рублей на поддержку вузов

Правительство РФ направило свыше 15 млрд рублей на поддержку российских университетов, участвующих в программе "Приоритет-2030", сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:56

2022-10-04T16:56

2022-10-04T17:00

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство РФ направило свыше 15 млрд рублей на поддержку российских университетов, участвующих в программе "Приоритет-2030", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы продолжаем реализацию программы академического лидерства "Приоритет-2030". Она позволяет молодым людям во всех российских субъектах получать качественное и востребованное образование. Сейчас в этой программе участвует более 120 университетов, из которых почти две трети региональные. На их поддержку направили свыше 15 млрд рублей. Средства пойдут на создание студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление лабораторий", - сказал Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области образования за 2022 год.Он отметил, что такие меры поддержки позволят создать хорошие условия для педагогов и учащихся, а также помогут решать проблему нехватки квалифицированных специалистов в регионах РФ.Мишустин в мае 2021 года подписал постановление о запуске программы господдержки и развития университетов "Приоритет-2030". По ней вузам, прошедшим в программу, ежегодно предоставляется базовый грант в размере 100 млн рублей на социально-экономические проекты по развитию региона. Также вузы могут претендовать на специальные гранты для развития исследовательского, территориального и отраслевого лидерства.

https://ria.ru/20221003/podderzhka-1821301290.html

https://ria.ru/20220929/priem-1820137796.html

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общество, михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента