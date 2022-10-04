https://ria.ru/20221004/pischeprom-1821520153.html
Пищепром Ставрополья увеличил за 8 месяцев выпуск продукции на 20%
Пищепром Ставрополья увеличил за 8 месяцев выпуск продукции на 20% - РИА Новости, 04.10.2022
Пищепром Ставрополья увеличил за 8 месяцев выпуск продукции на 20%
За восемь месяцев текущего года в Ставропольском крае объем отгруженных пищевых продуктов собственного производства достиг 82 миллиардов рублей, или 120% к... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:04
2022-10-04T18:04
2022-10-04T18:04
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. За восемь месяцев текущего года в Ставропольском крае объем отгруженных пищевых продуктов собственного производства достиг 82 миллиардов рублей, или 120% к аналогичному периоду 2021 года, а напитков – 14 миллиардов рублей, или 119%, сообщил РИА Новости представитель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию края.Там добавили, что в указанный период также выросли объемы производства игристых и шампанских вин – в 3,1 раза к аналогичному периоду 2021 года; в два раза виноматериала виноградного. Кроме того, в 1,9 раза возросло производство ликероводочных изделий, на 11% фруктовых вин, коньяка (на 18,4%) и почти на треть водки.В ведомстве пояснили, что Ставропольский пищепром справляется с нагрузкой, в том числе, за счет реализации государственной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка"."Объем наших ставропольских товаров на прилавках магазинов как в крае, так и за его пределами должен расти. От этого зависит состояние отрасли, развитие всей краевой экономики, благополучие ставропольцев, продовольственная безопасность страны", — процитировали в комитете главу региона Владимира Владимирова.
https://ria.ru/20220720/proizvodstvo-1803679515.html
https://ria.ru/20220921/eksport-1818482257.html
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ставропольский край, владимир владимиров, экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Экономика
СТАВРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. За восемь месяцев текущего года в Ставропольском крае объем отгруженных пищевых продуктов собственного производства достиг 82 миллиардов рублей, или 120% к аналогичному периоду 2021 года, а напитков – 14 миллиардов рублей, или 119%, сообщил РИА Новости представитель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию края.
"Так, производство макаронных изделий увеличилось в 1,5 раза. Муки из зерновых и других растительных культур и смесей из них выработано на 22% больше, чем в прошлом году. Более чем на 4% по сравнению с прошлым годом выпущено колбасных изделий, всевозможных кулинарных мясных и мясосодержащих изделий, субпродуктов птицы, в том числе охлажденных и замороженных. Свыше 2% – прирост в производстве кисломолочных продуктов", – пояснили в комитете.
Там добавили, что в указанный период также выросли объемы производства игристых и шампанских вин – в 3,1 раза к аналогичному периоду 2021 года; в два раза виноматериала виноградного. Кроме того, в 1,9 раза возросло производство ликероводочных изделий, на 11% фруктовых вин, коньяка (на 18,4%) и почти на треть водки.
"Ставропольские предприятия пищепрома преодолели сложности, связанные с введением санкций, своевременно пересмотрели ассортимент в сторону выпуска социально значимой продукции, ориентируясь на покупательский спрос, выстроили логистические цепочки и нашли новых партнеров. Это позволило нарастить объемы производства по ряду подотраслей и обеспечить отчисления в региональный бюджет. За 8 месяцев текущего года в бюджет края от предприятий переработки поступило более 2,2 миллиарда рублей", - отметил глава комитета Денис Полюбин, слова которого привел представитель комитета.
В ведомстве пояснили, что Ставропольский пищепром справляется с нагрузкой, в том числе, за счет реализации государственной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".
"Объем наших ставропольских товаров на прилавках магазинов как в крае, так и за его пределами должен расти. От этого зависит состояние отрасли, развитие всей краевой экономики, благополучие ставропольцев, продовольственная безопасность страны", — процитировали в комитете главу региона Владимира Владимирова
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