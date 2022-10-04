https://ria.ru/20221004/pischeprom-1821520153.html

Пищепром Ставрополья увеличил за 8 месяцев выпуск продукции на 20%

Пищепром Ставрополья увеличил за 8 месяцев выпуск продукции на 20% - РИА Новости, 04.10.2022

Пищепром Ставрополья увеличил за 8 месяцев выпуск продукции на 20%

За восемь месяцев текущего года в Ставропольском крае объем отгруженных пищевых продуктов собственного производства достиг 82 миллиардов рублей, или 120% к... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:04

2022-10-04T18:04

2022-10-04T18:04

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. За восемь месяцев текущего года в Ставропольском крае объем отгруженных пищевых продуктов собственного производства достиг 82 миллиардов рублей, или 120% к аналогичному периоду 2021 года, а напитков – 14 миллиардов рублей, или 119%, сообщил РИА Новости представитель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию края.Там добавили, что в указанный период также выросли объемы производства игристых и шампанских вин – в 3,1 раза к аналогичному периоду 2021 года; в два раза виноматериала виноградного. Кроме того, в 1,9 раза возросло производство ликероводочных изделий, на 11% фруктовых вин, коньяка (на 18,4%) и почти на треть водки.В ведомстве пояснили, что Ставропольский пищепром справляется с нагрузкой, в том числе, за счет реализации государственной программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка"."Объем наших ставропольских товаров на прилавках магазинов как в крае, так и за его пределами должен расти. От этого зависит состояние отрасли, развитие всей краевой экономики, благополучие ставропольцев, продовольственная безопасность страны", — процитировали в комитете главу региона Владимира Владимирова.

https://ria.ru/20220720/proizvodstvo-1803679515.html

https://ria.ru/20220921/eksport-1818482257.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, экономика