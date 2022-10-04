13:24 04.10.2022 (обновлено: 13:58 04.10.2022)
Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия
Песков: Россия не планирует участвовать в упражнениях западных стран по ядерной риторике
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Times о том, что РФ может провести ядерные испытания около Украины.
"У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", - сказал Песков.
Ранее газета The Times сообщила о том, что НАТО предупредило страны - члены Североатлантического альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море. В публикации говорится, что таким образом РФ может продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.