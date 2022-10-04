https://ria.ru/20221004/peskov-1821398718.html

Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия

Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия - РИА Новости, 04.10.2022

Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия

Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:24

2022-10-04T13:24

2022-10-04T13:58

россия

украина

черное море

нато

в мире

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Times о том, что РФ может провести ядерные испытания около Украины."У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", - сказал Песков.Ранее газета The Times сообщила о том, что НАТО предупредило страны - члены Североатлантического альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море. В публикации говорится, что таким образом РФ может продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.

https://ria.ru/20221003/amerika-1821198973.html

россия

украина

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, черное море, нато, в мире