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Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия - РИА Новости, 04.10.2022
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Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия
Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия - РИА Новости, 04.10.2022
Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия
Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:24
2022-10-04T13:58
россия
украина
черное море
нато
в мире
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Times о том, что РФ может провести ядерные испытания около Украины."У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", - сказал Песков.Ранее газета The Times сообщила о том, что НАТО предупредило страны - члены Североатлантического альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море. В публикации говорится, что таким образом РФ может продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.
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россия, украина, черное море, нато, в мире
Россия, Украина, Черное море, НАТО, В мире
13:24 04.10.2022 (обновлено: 13:58 04.10.2022)
 
Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия

Песков: Россия не планирует участвовать в упражнениях западных стран по ядерной риторике

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Times о том, что РФ может провести ядерные испытания около Украины.
"У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", - сказал Песков.
Ранее газета The Times сообщила о том, что НАТО предупредило страны - члены Североатлантического альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море. В публикации говорится, что таким образом РФ может продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 16:18
США сомневаются, что Россия решила применить ядерное оружие на Украине
 
РоссияУкраинаЧерное мореНАТОВ мире
 
 
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