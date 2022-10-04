https://ria.ru/20221004/pentagon-1821579696.html

В Пентагоне заявили, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS

В Пентагоне заявили, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS - РИА Новости, 04.10.2022

В Пентагоне заявили, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS

США считают, что передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ей поражать "подавляющее большинство" российских целей, в РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:04

2022-10-04T23:04

2022-10-04T23:04

в мире

сша

украина

киев

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_218:435:2997:1998_1920x0_80_0_0_7e920349f08b3e8e53e5b1f7dcb0b205.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. США считают, что передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ей поражать "подавляющее большинство" российских целей, в том числе в Крыму, заявила заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.Она дала понять, что в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров сверх управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров."Мы думаем, что они способны добивать до подавляющего большинства целей, включая Крым. И просто для ясности: Крым – это Украина", - добавила она.Телекомпания CNN накануне сообщала, что Украина просит у США ATACMS и обещает американцам право вето при выборе целей для таких ракет.

https://ria.ru/20221004/obstrel-1821478195.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша