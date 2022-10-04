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В Пентагоне заявили, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS - РИА Новости, 04.10.2022
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В Пентагоне заявили, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS
В Пентагоне заявили, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS - РИА Новости, 04.10.2022
В Пентагоне заявили, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS
США считают, что передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ей поражать "подавляющее большинство" российских целей, в РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:04
2022-10-04T23:04
в мире
сша
украина
киев
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. США считают, что передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ей поражать "подавляющее большинство" российских целей, в том числе в Крыму, заявила заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.Она дала понять, что в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров сверх управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров."Мы думаем, что они способны добивать до подавляющего большинства целей, включая Крым. И просто для ясности: Крым – это Украина", - добавила она.Телекомпания CNN накануне сообщала, что Украина просит у США ATACMS и обещает американцам право вето при выборе целей для таких ракет.
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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Министерство обороны США
23:04 04.10.2022
 
В Пентагоне заявили, что Киев способен атаковать Крым с помощью HIMARS

Пентагон: с помощью HIMARS Киев может поразить "подавляющее большинство" российских целей

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. США считают, что передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ей поражать "подавляющее большинство" российских целей, в том числе в Крыму, заявила заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.
Она дала понять, что в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров сверх управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров.
"По нашим оценкам, с помощью GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS... они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя", - сказала Купер.
"Мы думаем, что они способны добивать до подавляющего большинства целей, включая Крым. И просто для ясности: Крым – это Украина", - добавила она.
Телекомпания CNN накануне сообщала, что Украина просит у США ATACMS и обещает американцам право вето при выборе целей для таких ракет.
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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