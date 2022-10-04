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Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину - РИА Новости, 04.10.2022
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Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину
Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину - РИА Новости, 04.10.2022
Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину
Две реактивные системы залпового огня HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:04
2022-10-04T23:04
джо байден
в мире
сергей лавров
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сша
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Две реактивные системы залпового огня HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер."Мы не единственные, кто поставляет реактивные системы залпового огня. Помимо предоставленных Украине со стороны США HIMARS, число которых достигнет 20, еще есть десять от союзников, и еще два от союзников находятся в пути (на Украину)", - заявила она.Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин, сообщил Пентагон.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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джо байден, в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша
Джо Байден, В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США
23:04 04.10.2022
 
Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину

Пентагон: два комплекса залпового огня HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Две реактивные системы залпового огня HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер.
"Мы не единственные, кто поставляет реактивные системы залпового огня. Помимо предоставленных Украине со стороны США HIMARS, число которых достигнет 20, еще есть десять от союзников, и еще два от союзников находятся в пути (на Украину)", - заявила она.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 23:03
Пентагон: для поставки танков на Украину требуются определенные условия
Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин, сообщил Пентагон.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Джо БайденВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТОМинистерство обороны США
 
 
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