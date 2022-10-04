https://ria.ru/20221004/pentagon-1821579290.html

Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину

Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину - РИА Новости, 04.10.2022

Пентагон: два комплекса HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину

Две реактивные системы залпового огня HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:04

2022-10-04T23:04

2022-10-04T23:04

джо байден

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Две реактивные системы залпового огня HIMARS от союзников США находятся в пути на Украину, сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер."Мы не единственные, кто поставляет реактивные системы залпового огня. Помимо предоставленных Украине со стороны США HIMARS, число которых достигнет 20, еще есть десять от союзников, и еще два от союзников находятся в пути (на Украину)", - заявила она.Во вторник президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин, сообщил Пентагон.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221004/tanki-1821578912.html

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джо байден, в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша