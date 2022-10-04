https://ria.ru/20221004/parashyutisty-1821431723.html

Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе

Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе - РИА Новости, 04.10.2022

Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе

В Гудермес на международные соревнования по парашютному спорту съехались самые сильные и смелые. Участники турнира — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:45

2022-10-04T15:45

2022-10-04T15:45

фото

гудермес

соревнования

спорт

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В Гудермес на международные соревнования по парашютному спорту съехались самые сильные и смелые. Участники турнира — в фотоленте Ria.ru.

гудермес

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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