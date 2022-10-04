Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе
Соревнования в Гудермесе — первый в России международный турнир по парашютному спорту после объявления санкций и отстранения отечественных атлетов от участия в чемпионатах мира и Европы.
Соревнования в Гудермесе — первый в России международный турнир по парашютному спорту после объявления санкций и отстранения отечественных атлетов от участия в чемпионатах мира и Европы.
Чемпионат проходит в одном из крупнейших воздушных центров — комплексе Goodsky на базе Российского университета спецназа.
Чемпионат проходит в одном из крупнейших воздушных центров — комплексе Goodsky на базе Российского университета спецназа.
Соревнования открылись 4 октября и продлятся по 8 октября.
Соревнования открылись 4 октября и продлятся по 8 октября.
Спортсмены выступают в дисциплине "точность приземления".
Спортсмены выступают в дисциплине "точность приземления".
Парашютисты прыгают с высоты 1200 метров и при приземлении должны попасть в мишень размером всего два сантиметра.
Парашютисты прыгают с высоты 1200 метров и при приземлении должны попасть в мишень размером всего два сантиметра.
Участник международных соревнований по парашютному спорту в Гудермесе.
Участник международных соревнований по парашютному спорту в Гудермесе.
В эти же дни в Гудермесе проходит Финал Кубка России по парашютному спорту, посвященный памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
В эти же дни в Гудермесе проходит Финал Кубка России по парашютному спорту, посвященный памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
В программе — яркие и зрелищные спортивные дисциплины купольного пилотирования: скорость, дальность, точность и фристайл.
В программе — яркие и зрелищные спортивные дисциплины купольного пилотирования: скорость, дальность, точность и фристайл.
Участник международных соревнований по парашютному спорту Иван Проничев.
Участник международных соревнований по парашютному спорту Иван Проничев.
В Чечне создана самая современная площадка для развития парашютного спорта.
В Чечне создана самая современная площадка для развития парашютного спорта.
Уникальный центр воздушной подготовки Goodsky вот уже несколько лет выступает точкой притяжения атлетов.
Уникальный центр воздушной подготовки Goodsky вот уже несколько лет выступает точкой притяжения атлетов.
Для парашютистов работают дропзона, гостиница, аэродинамический комплекс, построены взлетно-посадочная полоса и бассейн для прыжков.
Для парашютистов работают дропзона, гостиница, аэродинамический комплекс, построены взлетно-посадочная полоса и бассейн для прыжков.
Спортивные мероприятия здесь всегда проходят на самом высоком уровне, признают специалисты.
Спортивные мероприятия здесь всегда проходят на самом высоком уровне, признают специалисты.
Посетить международный турнир по парашютному спорту в Гудермесе могут бесплатно все желающие.
Посетить международный турнир по парашютному спорту в Гудермесе могут бесплатно все желающие.
Из центра Грозного до комплекса Goodsky пустили специальные автобусы.
Из центра Грозного до комплекса Goodsky пустили специальные автобусы.