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Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе - РИА Новости, 04.10.2022
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Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе
Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе - РИА Новости, 04.10.2022
Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе
В Гудермес на международные соревнования по парашютному спорту съехались самые сильные и смелые. Участники турнира — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:45
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фото
гудермес
соревнования
спорт
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В Гудермес на международные соревнования по парашютному спорту съехались самые сильные и смелые. Участники турнира — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
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96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, гудермес, соревнования, спорт
Фото, Гудермес, Соревнования, Спорт
15:45 04.10.2022
 

Соревнования по прыжкам с парашютом в Гудермесе

Читать ria.ru в
В Гудермес на международные соревнования по парашютному спорту съехались самые сильные и смелые. Участники турнира — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Соревнования в Гудермесе — первый в России международный турнир по парашютному спорту после объявления санкций и отстранения отечественных атлетов от участия в чемпионатах мира и Европы.

Участники международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
1 из 15

Соревнования в Гудермесе — первый в России международный турнир по парашютному спорту после объявления санкций и отстранения отечественных атлетов от участия в чемпионатах мира и Европы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Чемпионат проходит в одном из крупнейших воздушных центров — комплексе Goodsky на базе Российского университета спецназа.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
2 из 15

Чемпионат проходит в одном из крупнейших воздушных центров — комплексе Goodsky на базе Российского университета спецназа.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Соревнования открылись 4 октября и продлятся по 8 октября.

Участник международных соревнований по парашютному спорту Михаил Мельников во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
3 из 15

Соревнования открылись 4 октября и продлятся по 8 октября.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Спортсмены выступают в дисциплине "точность приземления".

Участник международных соревнований по парашютному спорту Артем Смагин во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
4 из 15

Спортсмены выступают в дисциплине "точность приземления".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Парашютисты прыгают с высоты 1200 метров и при приземлении должны попасть в мишень размером всего два сантиметра.

Участники международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
5 из 15

Парашютисты прыгают с высоты 1200 метров и при приземлении должны попасть в мишень размером всего два сантиметра.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Участник международных соревнований по парашютному спорту в Гудермесе.

Участник международных соревнований по парашютному спорту Виталий Грушко во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
6 из 15

Участник международных соревнований по парашютному спорту в Гудермесе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В эти же дни в Гудермесе проходит Финал Кубка России по парашютному спорту, посвященный памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
7 из 15

В эти же дни в Гудермесе проходит Финал Кубка России по парашютному спорту, посвященный памяти первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В программе — яркие и зрелищные спортивные дисциплины купольного пилотирования: скорость, дальность, точность и фристайл.

Участник соревнований по парашютному спорту во время тренировочного полета в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
8 из 15

В программе — яркие и зрелищные спортивные дисциплины купольного пилотирования: скорость, дальность, точность и фристайл.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Участник международных соревнований по парашютному спорту Иван Проничев.

Участник международных соревнований по парашютному спорту Иван Проничев во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
9 из 15

Участник международных соревнований по парашютному спорту Иван Проничев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

В Чечне создана самая современная площадка для развития парашютного спорта.

Участники соревнований по парашютному спорту перед тренировочным полетом в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
10 из 15

В Чечне создана самая современная площадка для развития парашютного спорта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Уникальный центр воздушной подготовки Goodsky вот уже несколько лет выступает точкой притяжения атлетов.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
11 из 15

Уникальный центр воздушной подготовки Goodsky вот уже несколько лет выступает точкой притяжения атлетов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Для парашютистов работают дропзона, гостиница, аэродинамический комплекс, построены взлетно-посадочная полоса и бассейн для прыжков.

Участник соревнований по парашютному спорту во время тренировочного полета в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
12 из 15

Для парашютистов работают дропзона, гостиница, аэродинамический комплекс, построены взлетно-посадочная полоса и бассейн для прыжков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Спортивные мероприятия здесь всегда проходят на самом высоком уровне, признают специалисты.

Участники международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
13 из 15

Спортивные мероприятия здесь всегда проходят на самом высоком уровне, признают специалисты.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Посетить международный турнир по парашютному спорту в Гудермесе могут бесплатно все желающие.

Участник международных соревнований по парашютному спорту во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
14 из 15

Посетить международный турнир по парашютному спорту в Гудермесе могут бесплатно все желающие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Из центра Грозного до комплекса Goodsky пустили специальные автобусы.

Участник международных соревнований по парашютному спорту Дмитрий Саталкин во время соревнований в парашютном центре Goodsky на базе Российского Университета Спецназа в Гудермесе
15 из 15

Из центра Грозного до комплекса Goodsky пустили специальные автобусы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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