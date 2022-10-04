https://ria.ru/20221004/otstavka-1821544184.html
Глава Нацбанка Украины Шевченко заявил об уходе в отставку
Глава Нацбанка Украины Шевченко заявил об уходе в отставку - РИА Новости, 04.10.2022
Глава Нацбанка Украины Шевченко заявил об уходе в отставку
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:44
2022-10-04T19:44
2022-10-04T20:03
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил об уходе в отставку "в силу причин, связанных со здоровьем"."Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность председателя Национального банка Украины", - написал Шевченко на своей странице в соцсети.Шевченко добавил, что оставляет банковскую систему сильной, стойкой и капитализированной, поблагодарил руководство страны за доверие, а коллег и международных партнеров за сотрудничество.
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украина, в мире
19:44 04.10.2022 (обновлено: 20:03 04.10.2022)
Глава Нацбанка Украины Шевченко заявил об уходе в отставку
Глава Нацбанка Украины Шевченко заявил об уходе в отставку по здоровью