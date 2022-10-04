https://ria.ru/20221004/oshibka-1821462172.html

В Волгоградской области вернули домой 379 ошибочно мобилизованных жителей

В Волгоградской области вернули домой 379 ошибочно мобилизованных жителей - РИА Новости, 04.10.2022

В Волгоградской области вернули домой 379 ошибочно мобилизованных жителей

Около 380 человек, которые были ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области, возвращены домой, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:26

2022-10-04T15:26

2022-10-04T15:26

здоровье - общество

андрей бочаров

волгоградская область

россия

частичная мобилизация в россии

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ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Около 380 человек, которые были ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации в Волгоградской области, возвращены домой, сообщила пресс-служба администрации региона.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник провел заседание областной призывной комиссии. Он отметил, что в ходе проведения первого этапа частичной мобилизации были выявлены недостатки, связанные с качеством формирования и учета приписного состава военкоматов, а также выявлен низкий уровень взаимодействий военкомов с предприятиями региона и формальный подход к выполнению задач по мобилизации."На сегодня созданными рабочими группами и призывными комиссиями совместно с военными комиссариатами из числа уже призванных жителей Волгоградской области возвращены по месту проживания после дополнительного изучения реальной ситуации в отношении мобилизованных граждан и выявления несоответствия заявленным Минобороны РФ критериям 379 человек", - цитирует обладминистрация слова Бочарова.Отмечается, что более половины из них были отправлены домой по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам – 14%, из-за несоответствия военной специальности и отсутствия опыта военной службы – около 6%, из-за несоответствия возрасту – 4,5%.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821450250.html

волгоградская область

россия

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здоровье - общество, андрей бочаров, волгоградская область, россия, частичная мобилизация в россии