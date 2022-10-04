https://ria.ru/20221004/orlan-1821361775.html
Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях РЭБ
Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях РЭБ - РИА Новости, 04.10.2022
Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях РЭБ
Минобороны России во вторник опубликовало кадры работы расчетов беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:16
2022-10-04T11:16
2022-10-04T11:48
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
орлан-10 (бпла)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало кадры работы расчетов беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника.В министерстве сообщили, что расчеты БЛА "Орлан-10" в ходе боевого дежурства в условиях радиоэлектронных помех противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведения видеофиксации огневого поражения целей."Во время выполнения боевых задач расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом" и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты и огневые точки в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры", - следует из сообщения."В ходе специальной военной операции мои расчеты по БЛА ведут круглосуточную разведку днем и ночью по выявлению противника, по предупреждению своих войск, по взаимодействию. Расчет именно разведчиков выявляет цель, передает координаты, в это время ударный беспилотник находится в режиме боевого дежурства в воздухе и, соответственно, по передаче координат сразу выдвигается к цели", - рассказал на видео Алексей, командир роты БЛА.
https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821338583.html
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Боевая работа многофункциональных беспилотников "Орлан-10". Видео Минобороны России
Минобороны России во вторник опубликовало кадры работы расчетов беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника.
2022-10-04T11:16
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PT2M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, орлан-10 (бпла), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Орлан-10 (БПЛА), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
11:16 04.10.2022 (обновлено: 11:48 04.10.2022)
Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях РЭБ
Минобороны России показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях помех РЭБ противника
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Минобороны России во вторник опубликовало
кадры работы расчетов беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника.
В министерстве сообщили, что расчеты БЛА "Орлан-10" в ходе боевого дежурства в условиях радиоэлектронных помех противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведения видеофиксации огневого поражения целей.
"Во время выполнения боевых задач расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом" и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты и огневые точки в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры", - следует из сообщения.
"В ходе специальной военной операции мои расчеты по БЛА ведут круглосуточную разведку днем и ночью по выявлению противника, по предупреждению своих войск, по взаимодействию. Расчет именно разведчиков выявляет цель, передает координаты, в это время ударный беспилотник находится в режиме боевого дежурства в воздухе и, соответственно, по передаче координат сразу выдвигается к цели", - рассказал на видео Алексей, командир роты БЛА.