https://ria.ru/20221004/orlan-1821361775.html

Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях РЭБ

Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях РЭБ - РИА Новости, 04.10.2022

Минобороны показало работу беспилотников "Орлан-10" в условиях РЭБ

Минобороны России во вторник опубликовало кадры работы расчетов беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:16

2022-10-04T11:16

2022-10-04T11:48

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

орлан-10 (бпла)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало кадры работы расчетов беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника.В министерстве сообщили, что расчеты БЛА "Орлан-10" в ходе боевого дежурства в условиях радиоэлектронных помех противника выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведения видеофиксации огневого поражения целей."Во время выполнения боевых задач расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом" и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты и огневые точки в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры", - следует из сообщения."В ходе специальной военной операции мои расчеты по БЛА ведут круглосуточную разведку днем и ночью по выявлению противника, по предупреждению своих войск, по взаимодействию. Расчет именно разведчиков выявляет цель, передает координаты, в это время ударный беспилотник находится в режиме боевого дежурства в воздухе и, соответственно, по передаче координат сразу выдвигается к цели", - рассказал на видео Алексей, командир роты БЛА.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821338583.html

https://ria.ru/20221003/rakety-1821069047.html

украина

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Боевая работа многофункциональных беспилотников "Орлан-10". Видео Минобороны России Минобороны России во вторник опубликовало кадры работы расчетов беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника. 2022-10-04T11:16 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, орлан-10 (бпла), министерство обороны рф (минобороны рф)