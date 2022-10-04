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Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 04.10.2022
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Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 04.10.2022
Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ
Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:54
2022-10-04T20:39
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вциом
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
общество
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 52% россиян положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, 23% - скорее положительно. К отрицательному ответу склонилось 5% опрошенных, определённо отрицательный ответ дали 6% граждан, 12% отнеслись безразлично.Так, 43% россиян считают, что референдумы по вопросу вхождения в состав РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли безусловно честно, еще 34% считают, что скорее честно, 5% ответили, что скорее нечестно, и 6% - безусловно нечестно.О том, что референдумы проходили хорошо знают 80% граждан, 16% слышали об этих событиях, 4% первый раз услышали во время опроса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221004/opros-1821499689.html
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вциом, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, общество
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ВЦИОМ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Общество
16:54 04.10.2022 (обновлено: 20:39 04.10.2022)
 
Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: 77% россиян положительно отнеслись к вхождению новых территорий в состав страны

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 52% россиян положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, 23% - скорее положительно. К отрицательному ответу склонилось 5% опрошенных, определённо отрицательный ответ дали 6% граждан, 12% отнеслись безразлично.
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Так, 43% россиян считают, что референдумы по вопросу вхождения в состав РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли безусловно честно, еще 34% считают, что скорее честно, 5% ответили, что скорее нечестно, и 6% - безусловно нечестно.
О том, что референдумы проходили хорошо знают 80% граждан, 16% слышали об этих событиях, 4% первый раз услышали во время опроса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВЦИОМРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхОбщество
 
 
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