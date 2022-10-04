16:54 04.10.2022 (обновлено: 20:39 04.10.2022)
Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 77% россиян положительно отнеслись к вхождению новых территорий в состав страны
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 52% россиян положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, 23% - скорее положительно. К отрицательному ответу склонилось 5% опрошенных, определённо отрицательный ответ дали 6% граждан, 12% отнеслись безразлично.
Так, 43% россиян считают, что референдумы по вопросу вхождения в состав РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли безусловно честно, еще 34% считают, что скорее честно, 5% ответили, что скорее нечестно, и 6% - безусловно нечестно.
О том, что референдумы проходили хорошо знают 80% граждан, 16% слышали об этих событиях, 4% первый раз услышали во время опроса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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