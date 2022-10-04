https://ria.ru/20221004/opros-1821500270.html

Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 04.10.2022

Большинство россиян доверяют итогам референдумов, показал опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:54

2022-10-04T16:54

2022-10-04T20:39

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вциом

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

общество

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей в состав России, 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 52% россиян положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, 23% - скорее положительно. К отрицательному ответу склонилось 5% опрошенных, определённо отрицательный ответ дали 6% граждан, 12% отнеслись безразлично.Так, 43% россиян считают, что референдумы по вопросу вхождения в состав РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли безусловно честно, еще 34% считают, что скорее честно, 5% ответили, что скорее нечестно, и 6% - безусловно нечестно.О том, что референдумы проходили хорошо знают 80% граждан, 16% слышали об этих событиях, 4% первый раз услышали во время опроса.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221004/opros-1821499689.html

https://ria.ru/20220927/rossiya-1819766346.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вциом, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, общество