16:52 04.10.2022 (обновлено: 16:53 04.10.2022)
ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий
ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМитинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 80% россиян считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 83% граждан России считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, отрицательный ответ дали 11% респондентов, затруднились с ответом 6%.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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