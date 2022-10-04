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ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/opros-1821499689.html
ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий
ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий - РИА Новости, 04.10.2022
ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий
Более 80% россиян считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:52
2022-10-04T16:53
специальная военная операция на украине
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вциом
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 80% россиян считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 83% граждан России считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, отрицательный ответ дали 11% респондентов, затруднились с ответом 6%.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вциом, запорожская область, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ВЦИОМ, Запорожская область, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
16:52 04.10.2022 (обновлено: 16:53 04.10.2022)
 
ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий

ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМитинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 80% россиян считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 83% граждан России считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, отрицательный ответ дали 11% респондентов, затруднились с ответом 6%.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВЦИОМЗапорожская областьХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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