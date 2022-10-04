https://ria.ru/20221004/opros-1821499689.html

ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий

ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий - РИА Новости, 04.10.2022

ВЦИОМ: 83 процента россиян выступили за защиту новых территорий

Более 80% россиян считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:52

2022-10-04T16:52

2022-10-04T16:53

специальная военная операция на украине

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вциом

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 80% россиян считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 83% граждан России считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, отрицательный ответ дали 11% респондентов, затруднились с ответом 6%.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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