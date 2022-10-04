https://ria.ru/20221004/oon-1821553552.html
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ - РИА Новости, 04.10.2022
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ
Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает последний пуск ракеты КНДР, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:25
2022-10-04T20:25
2022-10-04T20:25
в мире
антониу гутерреш
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает последний пуск ракеты КНДР, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь решительно осуждает пуск предположительно баллистической ракеты среднего радиуса действия Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) 4 октября. Это был безрассудный поступок и нарушение резолюций Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик.По его словам, серьезную обеспокоенность также вызывает тот факт, что КНДР вновь проигнорировала риски в контексте безопасности международных полетов и судоходства."Генеральный секретарь призывает КНДР возобновить диалог с ключевыми сторонами в целях достижения прочного мира и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.
https://ria.ru/20221004/oon-1821541517.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, стефан дюжаррик
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Стефан Дюжаррик
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ
Генсек ООН Гутерреш осудил пуск ракеты КНДР и заявил, что он нарушал резолюции СБ
ООН, 4 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает последний пуск ракеты КНДР, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь решительно осуждает пуск предположительно баллистической ракеты среднего радиуса действия Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) 4 октября. Это был безрассудный поступок и нарушение резолюций Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик.
По его словам, серьезную обеспокоенность также вызывает тот факт, что КНДР вновь проигнорировала риски в контексте безопасности международных полетов и судоходства.
"Генеральный секретарь призывает КНДР возобновить диалог с ключевыми сторонами в целях достижения прочного мира и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.