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Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ - РИА Новости, 04.10.2022
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Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ - РИА Новости, 04.10.2022
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ
Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает последний пуск ракеты КНДР, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:25
2022-10-04T20:25
в мире
антониу гутерреш
оон
стефан дюжаррик
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает последний пуск ракеты КНДР, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь решительно осуждает пуск предположительно баллистической ракеты среднего радиуса действия Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) 4 октября. Это был безрассудный поступок и нарушение резолюций Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик.По его словам, серьезную обеспокоенность также вызывает тот факт, что КНДР вновь проигнорировала риски в контексте безопасности международных полетов и судоходства."Генеральный секретарь призывает КНДР возобновить диалог с ключевыми сторонами в целях достижения прочного мира и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.
https://ria.ru/20221004/oon-1821541517.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, стефан дюжаррик
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Стефан Дюжаррик
20:25 04.10.2022
 
Генсек ООН осудил пуск ракеты КНДР, он нарушал резолюции СБ

Генсек ООН Гутерреш осудил пуск ракеты КНДР и заявил, что он нарушал резолюции СБ

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осуждает последний пуск ракеты КНДР, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь решительно осуждает пуск предположительно баллистической ракеты среднего радиуса действия Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) 4 октября. Это был безрассудный поступок и нарушение резолюций Совета Безопасности", - сказал Дюжаррик.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 19:30
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей
По его словам, серьезную обеспокоенность также вызывает тот факт, что КНДР вновь проигнорировала риски в контексте безопасности международных полетов и судоходства.
"Генеральный секретарь призывает КНДР возобновить диалог с ключевыми сторонами в целях достижения прочного мира и полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - добавил он.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Генсек ООН ответил на критику со стороны России за заявления о референдумах
 
В миреАнтониу ГутеррешООНСтефан Дюжаррик
 
 
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