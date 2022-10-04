Рейтинг@Mail.ru
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/oon-1821541517.html
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей - РИА Новости, 04.10.2022
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей
США, Великобритания, Франция , Албания, Ирландия и Норвегия запросили на среду заседание СБ ООН в связи с последним пуском КНДР, сообщили РИА Новости источники... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:30
2022-10-04T19:58
в мире
франция
великобритания
совет безопасности оон
албания
сша
ирландия
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
ООН, 4 окт – РИА Новости. США, Великобритания, Франция , Албания, Ирландия и Норвегия запросили на среду заседание СБ ООН в связи с последним пуском КНДР, сообщили РИА Новости источники в Совбезе."США, Великобритания, Франция , Албания, Ирландия и Норвегия запросили заседание на завтра", - сказал собеседник агентства.Еще ряд источников подтвердили эту информацию.
https://ria.ru/20221004/koreya-1821324722.html
франция
великобритания
албания
сша
ирландия
норвегия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, великобритания, совет безопасности оон, албания, сша, ирландия, норвегия, кндр (северная корея)
В мире, Франция, Великобритания, Совет Безопасности ООН, Албания, США, Ирландия, Норвегия, КНДР (Северная Корея)
19:30 04.10.2022 (обновлено: 19:58 04.10.2022)
 
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей

США и еще пять стран запросили заседание Совбеза ООН из-за недавнего пуска ракет КНДР

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 окт – РИА Новости. США, Великобритания, Франция , Албания, Ирландия и Норвегия запросили на среду заседание СБ ООН в связи с последним пуском КНДР, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
"США, Великобритания, Франция , Албания, Ирландия и Норвегия запросили заседание на завтра", - сказал собеседник агентства.
Еще ряд источников подтвердили эту информацию.
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:59
Военно-морские силы десяти стран начали учения у берегов Южной Кореи
 
В миреФранцияВеликобританияСовет Безопасности ООНАлбанияСШАИрландияНорвегияКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала