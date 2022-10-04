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США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей - РИА Новости, 04.10.2022
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей
США, Великобритания, Франция , Албания, Ирландия и Норвегия запросили на среду заседание СБ ООН в связи с последним пуском КНДР, сообщили РИА Новости источники... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:30
2022-10-04T19:30
2022-10-04T19:58
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ООН, 4 окт – РИА Новости. США, Великобритания, Франция , Албания, Ирландия и Норвегия запросили на среду заседание СБ ООН в связи с последним пуском КНДР, сообщили РИА Новости источники в Совбезе."США, Великобритания, Франция , Албания, Ирландия и Норвегия запросили заседание на завтра", - сказал собеседник агентства.Еще ряд источников подтвердили эту информацию.
https://ria.ru/20221004/koreya-1821324722.html
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в мире, франция, великобритания, совет безопасности оон, албания, сша, ирландия, норвегия, кндр (северная корея)
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19:30 04.10.2022 (обновлено: 19:58 04.10.2022)
США запросили заседание СБ ООН по пуску ракет Северной Кореей
США и еще пять стран запросили заседание Совбеза ООН из-за недавнего пуска ракет КНДР