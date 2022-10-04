https://ria.ru/20221004/oon-1821533092.html

Россия представит в ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями

Россия представит в ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями - РИА Новости, 04.10.2022

Россия представит в ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями

Россия представит в Первом комитете Генассамблеи ООН свой проект резолюции об укреплении договоренностей по контролю над вооружениями, говорится в обращении... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:54

2022-10-04T18:54

2022-10-04T18:54

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владимир ермаков

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия представит в Первом комитете Генассамблеи ООН свой проект резолюции об укреплении договоренностей по контролю над вооружениями, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.Первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения. Каждый год страны вносят на обсуждение в этот орган проекты резолюций. В случае их принятия в комитете резолюции рассматриваются Генассамблеей - уже в декабре."Представим резолюцию "Укрепление и развитие систем и договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". Рассчитываем на ее принятие консенсусом", – сказал Воронцов.По его словам, назрела необходимость укрепления механизма генсека ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, "в том числе путем рассмотрения вопроса об актуализации принципов и процедур, которые не обновляли с момента их одобрения в 1990-м году". "В этих целях вносим проект соответствующей резолюции. Рассчитываем на широкую поддержку и соавторство", - отметил замглавы делегации."РФ на протяжении десятилетий выступает за разработку юридически обязывающих норм по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями предотвращения размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью. Вносим на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций о неразмещении первыми оружия в космосе, по мерам транспарентности и доверия в космической деятельности, а также дальнейшим практическим мерам в области ПГВК (предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве – ред.). Рассчитываем на их максимальную поддержку и соавторство", - добавил он.

https://ria.ru/20221004/britaniya-1821528786.html

https://ria.ru/20220930/polyanskiy-1820485144.html

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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, владимир ермаков