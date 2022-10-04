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Россия представит в ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями - РИА Новости, 04.10.2022
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Россия представит в ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями
Россия представит в ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями - РИА Новости, 04.10.2022
Россия представит в ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями
Россия представит в Первом комитете Генассамблеи ООН свой проект резолюции об укреплении договоренностей по контролю над вооружениями, говорится в обращении... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:54
2022-10-04T18:54
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владимир ермаков
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия представит в Первом комитете Генассамблеи ООН свой проект резолюции об укреплении договоренностей по контролю над вооружениями, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.Первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения. Каждый год страны вносят на обсуждение в этот орган проекты резолюций. В случае их принятия в комитете резолюции рассматриваются Генассамблеей - уже в декабре."Представим резолюцию "Укрепление и развитие систем и договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". Рассчитываем на ее принятие консенсусом", – сказал Воронцов.По его словам, назрела необходимость укрепления механизма генсека ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, "в том числе путем рассмотрения вопроса об актуализации принципов и процедур, которые не обновляли с момента их одобрения в 1990-м году". "В этих целях вносим проект соответствующей резолюции. Рассчитываем на широкую поддержку и соавторство", - отметил замглавы делегации."РФ на протяжении десятилетий выступает за разработку юридически обязывающих норм по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями предотвращения размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью. Вносим на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций о неразмещении первыми оружия в космосе, по мерам транспарентности и доверия в космической деятельности, а также дальнейшим практическим мерам в области ПГВК (предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве – ред.). Рассчитываем на их максимальную поддержку и соавторство", - добавил он.
https://ria.ru/20221004/britaniya-1821528786.html
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в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон, владимир ермаков
В мире, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Ермаков
18:54 04.10.2022
 
Россия представит в ГА ООН проект резолюции по контролю над вооружениями

Россия представит в ГА ООН резолюцию об укреплении договоренностей по контролю вооружений

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия представит в Первом комитете Генассамблеи ООН свой проект резолюции об укреплении договоренностей по контролю над вооружениями, говорится в обращении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова Первому комитету ГА ООН, которое зачитал замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения. Каждый год страны вносят на обсуждение в этот орган проекты резолюций. В случае их принятия в комитете резолюции рассматриваются Генассамблеей - уже в декабре.
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"Представим резолюцию "Укрепление и развитие систем и договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению". Рассчитываем на ее принятие консенсусом", – сказал Воронцов.
По его словам, назрела необходимость укрепления механизма генсека ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, "в том числе путем рассмотрения вопроса об актуализации принципов и процедур, которые не обновляли с момента их одобрения в 1990-м году". "В этих целях вносим проект соответствующей резолюции. Рассчитываем на широкую поддержку и соавторство", - отметил замглавы делегации.
"РФ на протяжении десятилетий выступает за разработку юридически обязывающих норм по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями предотвращения размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью. Вносим на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций о неразмещении первыми оружия в космосе, по мерам транспарентности и доверия в космической деятельности, а также дальнейшим практическим мерам в области ПГВК (предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве – ред.). Рассчитываем на их максимальную поддержку и соавторство", - добавил он.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В миреРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНВладимир Ермаков
 
 
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